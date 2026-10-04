Kanclerz Niemiec przyjechał do Kijowa. W tle przełomowa umowa ws. dronów

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Niemiecki kanclerz Friedrich Merz przybył dziś do Kijowa w towarzystwie prezesów niemieckich firm zbrojeniowych, aby okazać wsparcie prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu w obliczu eskalujących rosyjskich ataków, w tym przede wszystkim na stolicę Ukrainy. Merz ma ogłosić pakiet środków obejmujący uruchomienie 1 miliarda euro pomocy wojskowej oraz 350 milionów euro na naprawy w sektorze energetycznym. Jak informuje agencja Reutera, kluczowa ma być jednak rozmowa o umowie ws. szybkiej produkcji dronów do zwalczania maszyn odrzutowych.

Friedrich Merz spędza niedzielę w Kijowie. Oprócz okazania wsparcia w obliczu zintensyfikowanych ataków na stolicę Ukrainy i ogłoszenia kolejnego pakietu pomocowego oczekuje się również, że wizyta ta doprowadzi do sfinalizowania umowy w sprawie wspólnej produkcji różnego rodzaju dronów.

Przyjechałem dziś do Kijowa, ponieważ Ukraina potrzebuje naszego pełnego wsparcia w nadchodzących tygodniach. Jeśli Rosja nie zostanie powstrzymana, prędzej czy później jej machina wojenna zwróci się przeciwko nam. Powiem dziś prezydentowi Zełenskiemu: Możecie nadal liczyć na naszą pomoc - oświadczył Merz, wskazując, że rosyjskie siły bombardują miasta, budynki mieszkalne i ciepłownie.

Kanclerzowi Niemiec towarzyszą minister gospodarki Katherina Reiche oraz delegacja gospodarcza, w skład której wchodzą przedstawiciele kierownictwa firm Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence, Quantum Systems i innych przedsiębiorstw.

W środę, po rozmowie telefonicznej z Merzem, Zełenski oświadczył, że Ukraina wkrótce sfinalizuje z Niemcami umowę dotyczącą produkcji dronów, pocisków rakietowych i powiązanego oprogramowania.

Kluczowym punktem ma być szybka produkcja dronów przeznaczonych do zwalczania szybkich maszyn odrzutowych. Rozwiązania takie zostały pomyślnie przetestowane przez niemiecką firmę zbrojeniową Quantum. Od lata Rosja codziennie wykorzystuje dziesiątki szybkich dronów uderzeniowych o napędzie odrzutowym do atakowania infrastruktury cywilnej i wojskowej.

W kwestii dzisiejszych rozmów mówi się też, że Merz będzie naciskał na ukraiński rząd w kwestii postępów w reformach wymaganych przez partnerów z UE, w tym w zakresie walki z korupcją.

Nowa taktyka Putina: Uderzanie w mosty. Dron trafił w kluczową przeprawę na Dnieprze Most Północny na Dnieprze w Kijowie dziś rano trafiony przez rosyjski bezzałogowy statek powietrzny. Poinformował o tym burmistrz ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko na Telegramie.