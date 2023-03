Niemców czeka dzisiaj chaos. Największe centralne związkowe ogłosiły 24-godzinny strajk ostrzegawczy sektora transportu publicznego. Protest może sparaliżować komunikację kolejową, drogową i lotniczą. Do strajku mają dołączyć także firmy obsługujące autostrady. Protestujący domagają się podwyżki płac.

Rozpoczął się 24-godzinny strajk sektora transportu publicznego w Niemczech / BODO MARKS / PAP

Kilka milionów osób, pracujących w sektorze transportu publicznego, przystąpi do strajku w Niemczech. Będzie to największy protest w tym kraju od 30 lat - prognozuje Euronews.

"Całe Niemcy drżą przed megastrajkiem" - krzyczy okładka dziennika "Bild".

Już w niedzielę doszło do blokady lotniska w Monachium, co doprowadziło do wstrzymania ruchu samolotów. Dziś zastrajkuje lotnisko w Frankfurcie nad Menem - największy port lotniczy Niemiec. Ostrzeżenia dla pasażerów, planujących podróże, rozesłało także lotnisko w Dusseldorfie.

Nie będą jeździć pociągi i ciężarówki.

Niektóre sklepy spożywcze pozostaną dziś zamknięte z powodu braku dostaw towaru. Nie będzie się opłacało otworzyć dla kilku klientów. Nikt przecież nie przyjedzie samochodem po pół kg kiełbasy - powiedziała kobieta prowadząca sklep spożywczy we Frankfurcie, dodając, że sympatyzuje się ze strajkującymi. Wszystko jest coraz droższe, powinniśmy więcej zarabiać - mówi.

Paraliż kraju i trzecia runda negocjacji

Strajk, który ogłosiły centrale związkowe Verdi i EVG, ma zwiększyć presję na rządy krajów związkowych Niemiec oraz rząd federalny przed trzecią rundą negocjacji płacowych.

Związek Verdi prowadzi negocjacje w imieniu około 2,5 mln pracowników sektora publicznego, w tym zatrudnionych w transporcie publicznym i na lotniskach. Verdi chce podwyżki płac o 10,5 proc., ale nie mniej niż 500 euro miesięcznie.

Związek kolejowy i transportowy EVG reprezentuje około 230 tys. pracowników, m.in. Deutsche Bahn i firm autobusowych. Domaga się 12-procentowej podwyżki lub co najmniej 650 euro miesięcznie.

Pracodawcy zaproponowali do tej pory podwyżkę w wysokości 5 proc.