Eksperci ONZ ds. praw człowieka wzywają władze Iranu do natychmiastowego wstrzymania egzekucji 25-letniej Goli Kouhkan. Kobieta została wydana za mąż jako dziecko, latami znosiła przemoc domową, a teraz grozi jej kara śmierci za zabójstwo agresywnego męża.

Kobieta została zmuszona do małżeństwa w wieku 12 lat i przez lata była ofiarą przemocy domowej / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Eksperci ONZ zaapelowali do władz Iranu o wstrzymanie egzekucji 25-letniej Goli Kouhkan, skazanej za zabójstwo męża, którego poślubiła jako dziecko i przez lata doświadczała przemocy.

Kobieta była analfabetką, nie miała pomocy prawnej i została zmuszona do złożenia obciążających ją zeznań.

ONZ podkreśla, że egzekucja byłaby głęboką niesprawiedliwością wobec ofiary przemocy domowej, a system prawny Iranu nie chroni skutecznie kobiet.

Najnowsze informacje z Polski i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Lata z bijącym mężem

Według ekspertów z Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (OHCHR), skazana Goli Kouhkan została w wieku 12 lat zmuszona do zawarcia małżeństwa z bliskim krewnym. Pracowała na roli i latami znosiła przemoc fizyczną i psychiczną.

Kouhkan urodziła dziecko w domu w wieku 13 lat. Poród odbył się bez opieki medycznej.

W maju 2018 r. jej mąż pobił ją i ich pięcioletniego syna. Doszło do konfrontacji, która zakończyła się śmiercią męża - poinformowali eksperci ONZ.

Broniła siebie i dziecka

"Irańskie sądy nie wzięły pod uwagę stałego modelu nadużyć ani nie oceniły konkretnych okoliczności" - podkreślili przedstawiciele OHCHR w oświadczeniu. "Goli Kouhkan jest ofiarą przemocy domowej i systemu wymiaru sprawiedliwości" - zaznaczyli.

Zdaniem autorów apelu podczas przesłuchania Kouhkan, analfabetka pozbawiona pomocy prawnej, została zmuszona do złożenia zeznań, które stały się podstawą do wymierzenia jej kary śmierci.

"Jej egzekucja byłaby głęboką niesprawiedliwością. Państwo zabiłoby kobietę, która przez lata znosiła przemoc ze względu na płeć, broniąc siebie i swojego dziecka" - ocenili przedstawiciele ONZ.

Rodzina zgodziła się na odszkodowanie, ale kobieta nie ma pieniędzy

Rodzina męża zgodziła się odstąpić od żądania egzekucji jeżeli kobieta zapłaci 100 mld tomanów (około 85 tys. dolarów) w ramach okupu. Średnia roczna pensja w Iranie nieco przekracza pół miliarda tomanów - wynika z obliczeń portali World Salaries. Oznacza to, że na zapłacenie okupu należałoby przeznaczyć zarobki z około 200 lat pracy.

Skazana "jest kobietą sprzedaną do małżeństwa jako dziecko, latami traktowaną brutalnie, a następnie odrzuconą przez rodzinę i wymiar sprawiedliwości" - zaalarmowali eksperci ONZ.

Egzekucja w grudniu

Według ocen tej organizacji, w latach 2010-24 stracono w Republice Islamskiej co najmniej 241 kobiet, w tym 114 skazanych na śmierć za zabójstwo.

W Iranie wiek, w którym dziewczęta mogą legalnie zawrzeć związek małżeński, wynosi 13 lat, a za zgodą opiekuna i sędziego - nawet mniej. Ochrona przed przemocą domową jest niewystarczająca. Kobiety mają też utrudnioną drogę do rozwodu.