Iran gotowy do dialogu? Donald Trump otrzymał list od prezydenta Iranu Masuda Pezeszkiana z propozycją wznowienia rozmów nuklearnych - przekazał teherański portal Asr Iran. List miał przekazać saudyjski następca tronu Mohammed bin Salman.

Prezydent USA Donald Trump / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP/EAST NEWS

Saudyjski następca tronu Mohammed bin Salman przekazał prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi list od prezydenta Iranu Masuda Pezeszkiana - informuje teherański portal Asr Iran.

Według portalu Iran International, list został wysłany za zgodą ajatollaha Alego Chameneia, najwyższego przywódcy Iranu.

Mostafa Kawakebian, były irański deputowany, przekazał, że list zawierał ofertę negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi bez żadnych warunków wstępnych.

Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl .

List został wysłany za zgodą ajatollaha Alego Chameneia, najwyższego polityczno-religijnego przywódcy Iranu - poinformował portal Iran International.

Były irański deputowany Mostafa Kawakebian powiedział w niedzielę teherańskiemu serwisowi informacyjnemu Asr Iran, że list zawierał ofertę negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi bez warunków wstępnych.

Treść przesłania była taka, że jesteśmy gotowi otworzyć drzwi do dialogu - powiedział polityk, dodając, że list został przesłany za zgodą Chameneia.

W początkach ubiegłego tygodnia Trump powiedział, że Teheranowi zależy na osiągnięciu porozumienia nuklearnego. Państwa Zachodu od lat postrzegają działania Iranu - przede wszystkim wzbogacanie uranu do poziomu wielokrotnie przekraczającego zastosowania cywilne - jako przygotowania do budowy broni atomowej. Iran twierdzi jednak, że nie dąży do wyprodukowania bomby atomowej i ma niezbywalne prawo do wzbogacania uranu.

Władze Iranu przyznały, że saudyjski następca tronu przekazał list prezydentowi USA, ale zapewniły, że była to standardowa nota związana z koordynacją pielgrzymki do Mekki, hadżdżu - przypomniał portal Iran International.