Iran gotowy do dialogu? Donald Trump otrzymał list od prezydenta Iranu Masuda Pezeszkiana z propozycją wznowienia rozmów nuklearnych - przekazał teherański portal Asr Iran. List miał przekazać saudyjski następca tronu Mohammed bin Salman.
- Saudyjski następca tronu Mohammed bin Salman przekazał prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi list od prezydenta Iranu Masuda Pezeszkiana - informuje teherański portal Asr Iran.
- Według portalu Iran International, list został wysłany za zgodą ajatollaha Alego Chameneia, najwyższego przywódcy Iranu.
- Mostafa Kawakebian, były irański deputowany, przekazał, że list zawierał ofertę negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi bez żadnych warunków wstępnych.
- Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl.
List został wysłany za zgodą ajatollaha Alego Chameneia, najwyższego polityczno-religijnego przywódcy Iranu - poinformował portal Iran International.
Były irański deputowany Mostafa Kawakebian powiedział w niedzielę teherańskiemu serwisowi informacyjnemu Asr Iran, że list zawierał ofertę negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi bez warunków wstępnych.
Treść przesłania była taka, że jesteśmy gotowi otworzyć drzwi do dialogu - powiedział polityk, dodając, że list został przesłany za zgodą Chameneia.
W początkach ubiegłego tygodnia Trump powiedział, że Teheranowi zależy na osiągnięciu porozumienia nuklearnego. Państwa Zachodu od lat postrzegają działania Iranu - przede wszystkim wzbogacanie uranu do poziomu wielokrotnie przekraczającego zastosowania cywilne - jako przygotowania do budowy broni atomowej. Iran twierdzi jednak, że nie dąży do wyprodukowania bomby atomowej i ma niezbywalne prawo do wzbogacania uranu.
Władze Iranu przyznały, że saudyjski następca tronu przekazał list prezydentowi USA, ale zapewniły, że była to standardowa nota związana z koordynacją pielgrzymki do Mekki, hadżdżu - przypomniał portal Iran International.