Jak podkreśla w rozmowie z lokalną stacją WESH dr Daniel Egan, specjalista chorób zakaźnych z organizacji Orlando Health, "bakteria o nazwie Vibrio vulnificus lubi wodę słoną".

Zakażenie może prowadzić do tzw. martwiczego zapalenia powięzi - poważnej infekcji, w wyniku której tkanki wokół rany zaczynają obumierać. W skrajnych przypadkach konieczna jest amputacja kończyny. Choć osoby zdrowe mogą uniknąć śmierci, te z osłabionym układem odpornościowym lub przewlekłymi chorobami znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka.

Liczba zakażeń rośnie - winne huragany i zmiany klimatyczne

Według danych CDC (Centers for Disease Control and Prevention) każdego roku w Stanach Zjednoczonych notuje się od 150 do 200 przypadków zakażeń bakterią Vibrio vulnificus. Jednak tylko w 2024 roku odnotowano rekordową liczbę - 82 zakażenia i aż 19 zgonów. Eksperci wskazują, że wzrost ten ma bezpośredni związek z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, zwłaszcza huraganami Milton i Helene, które wypchnęły ciepłą, słoną wodę w głąb lądu, zwiększając ekspozycję ludzi na groźne drobnoustroje.

"Ludzie biegają, podnoszą i przenoszą różne rzeczy, robiąc tak naprawdę coś, czego normalnie by nie robili. Prawdopodobieństwo skaleczenia lub narażenia na kontakt z zarazkami jest wyższe" - tłumaczyła w rozmowie z WUSF dr Kami Kim, dyrektor oddziału chorób zakaźnych szpitala w Tampie.

Problem ma nie tylko wymiar zdrowotny, ale także ekonomiczny. Departament Rolnictwa USA prognozuje, że do 2090 roku roczne koszty związane z zakażeniami bakteriami takimi jak Vibrio vulnificus mogą osiągnąć nawet 6,1 mld dol.

Eksperci apelują o ostrożność, zwłaszcza podczas kontaktu z morską wodą w okresach wysokich temperatur. Unikać należy kąpieli, jeśli posiada się otwarte rany, skaleczenia lub schorzenia obniżające odporność. Utrzymująca się wysoka temperatura wód oraz coraz częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe mogą sprawić, że problem będzie narastać.