Spożywanie cukru, również np. słodzonych napojów, zmienia działanie DNA u bakterii obecnych w naszych jelitach. Jednocześnie modyfikuje on pracę układu immunologicznego, nasilając stany zapalne - informują naukowcy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zaskakujące informacje dotyczące oddziaływania cukru na ludzki organizm podali naukowcy z Izraelskiego Instytutu Technicznego Technion.

"Inwersja DNA"

Jak przekazali, żyjące w jelitach zwierząt i ludzi bakterie ewoluowały razem ze swoimi gospodarzami. Bakterie te mają zdolność do dostosowywania się do zmiennych warunków życia, m.in. związanych z dietą.

Zespół prowadzony przez prof. Naamę Geva-Zatorsky i jej zespół z Technion, we wcześniejszych badaniach odkrył, że u bakterii jelitowych występuje tzw. inwersja DNA. To gwałtowna zmiana, w której fragment genomu jest odwracany o 180 stopni, co umożliwia szybkie dostosowanie się do nowej sytuacji.

W ramach nowego eksperymentu ta sama grupa badawcza odkryła, że słodzone napoje powodują tego typu inwersję w Bacteroides thetaiotaomicron - powszechnej w jelitach bakterii, która pomaga w łagodzeniu stanów zapalnych w jelitach.

Naukowcy zbadali wpływ spożywania różnych składników diety na profil inwersji DNA tych mikroorganizmów w warunkach laboratoryjnych, u myszy oraz u ludzi. Odkryli, że spożycie białego cukru powoduje inwersje DNA w tych bakteriach, która prowadzi do zmian markerów zapalnych - w tym zmiany w populacjach limfocytów T i w wydzielaniu cytokin.

Zaobserwowano też zmiany w przepuszczalności jelit.

Jest dobra wiadomość

Dobra wiadomość jest taka - podkreślają badacze - że opisane skutki są odwracalne. Po zmianie diety profil bakterii wrócił do normy, a układ odpornościowy do prawidłowego funkcjonowania.

Badanie to pokazuje więc, jak ważne jest sprawdzanie złożonego wpływu diety na mikrobiom i zdrowie człowieka. Naukowcy oceniają, że takie podejście pozwoli na opracowanie spersonalizowanych zaleceń żywieniowych dla ludzi, które poprawią funkcjonowanie ich układu odpornościowego i ogólny stan zdrowia.