Prezydent Donald Trump naprawdę chce dokonać aneksji Kanady i uczynić z niej 51. stan USA - mówił w piątek w Toronto premier Justin Trudeau. Dziennikarze przypadkowo usłyszeli te słowa. Padły bowiem, gdy opuszczali otwartą część szczytu gospodarczego Kanada - USA. Ktoś nie wyłączył mikrofonu i dlatego można było usłyszeć wypowiedź szefa kanadyjskiego rządu.

Justin Trudeau / Gunn Frank/CP/ABACA/Abaca/East News / East News

Prezydent Kanady Justin Trudeau spotkał się z grupą ok. 200 przedstawicieli biznesu oraz organizacji związkowych zebranych na szczycie gospodarczym.