We wpisie Trump nie określił dokładnie, o jakie "subsydiowanie" Kandy chodzi, ale z jego wcześniejszych wypowiedzi wynika, że ma to związek z deficytem w handlu towarami między tymi państwami. Według twierdzeń prezydenta wynosi on setki miliardów dolarów, jednak z danych ze stron rządowych wynika, że import USA wynosi o 55 mld dolarów więcej niż eksport do Kanady.

Trump skrytykował również dziennik "Wall Street Journal", który nałożenie ceł na Kanadę, Meksyk i Chiny nazwał "najgłupszą wojną handlową w historii" w swoim komentarzu redakcyjnym. Prezydent stwierdził, że "globalistyczna" gazeta przewodzi "lobby celnemu", by usprawiedliwiać "trwające od dekad zdzieranie z Ameryki" i napływ narkotyków i przestępczości.

"Te dni się skończyły! USA mają duże deficyty (w handlu) z Kanadą, Meksykiem i Chinami (i prawie wszystkimi krajami!), są zadłużone na 36 bilionów dolarów i nie będziemy już dłużej 'głupim krajem'. Produkujcie swój produkt w USA, a nie będzie ceł" - napisał.

Trump przyznał, że wprowadzenie ceł może się wiązać z "pewnym bólem", ale to poświęcenie opłaci się w przyszłości. "Uczynimy Amerykę znowu wielką i wszystko to będzie warte ceny, którą musimy zapłacić. Jesteśmy krajem, który jest teraz rządzony ze zdrowym rozsądkiem - a wyniki będą spektakularne" - zapewnił.

Jeszcze w sobotę ze oficjalną przyczynę nałożenia ceł podawał napływ fentanylu ze wszystkich trzech krajów, mimo że przemyt narkotyków z Kanady do USA jest wielokrotnie mniejszy niż z Meksyku. W rozporządzeniu zaznaczył też, że bariery mogą zostać zniesione, jeśli państwa podejmą odpowiednie kroki, by odpowiedzieć na kryzys.

Jak dotąd prezydent nie zapowiedział reakcji na ogłoszone w sobotę cła odwetowe Meksyku i Kanady. W wydanym przez niego rozporządzeniu zawarta jest również klauzula pozwalająca mu dodatkowo zwiększyć nałożone cła w przypadku odwetu.