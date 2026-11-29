RMF24

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Przed ambasadą Rosji w Pradze odbyła się w sobotę demonstracja przeciwko militaryzacji obwodu królewieckiego. Organizatorzy protestu przekonywali, że Moskwa wykorzystuje rosyjską eksklawę do wywierania presji na Europę, nie uwzględniając przy tym interesów jej mieszkańców.

Demonstrację pod hasłem „Nie dla wojny na Bałtyku” zorganizowała Bałtycka Partia Republikańska. Uczestnicy zwracali uwagę na napięcia wokół obwodu królewieckiego – rosyjskiego terytorium położonego między Polską a Litwą.

Przewodniczący ugrupowania Vadim Petrov powiedział czeskiej agencji ČTK, że mieszkańcy regionu nie chcą być wykorzystywani przez rosyjskie władze federalne.

Nie chcemy wojny z Europą i nie podoba nam się, że jesteśmy wykorzystywani przez rząd federalny. Dlatego dziś tu jesteśmy – stwierdził Petrov.

Polityk, który – jak podkreślił – urodził się w obwodzie kaliningradzkim, zarzucił Moskwie podejmowanie decyzji dotyczących militaryzacji regionu bez uwzględniania opinii lokalnej społeczności.

Według niego mieszkańcy regionu mają własną bałtycką tożsamość.

Organizatorzy protestu wskazywali m.in. na informacje o możliwym dalszym rozmieszczaniu uzbrojenia rakietowego oraz na problemy gospodarcze związane z sankcjami.

Odnosząc się do twierdzeń rosyjskich władz o ataku dronowym na bazę Floty Bałtyckiej, Petrov uznał je za prowokację.

Bałtycka Partia Republikańska – co o niej wiadomo?

To niewielki ruch regionalistyczny związany z rosyjskim obwodem królewieckim. Opowiada się za odejściem od militarnego wykorzystywania regionu przez Moskwę, a obecnie – według wypowiedzi jego działaczy – za pełną niepodległością tzw. Republiki Bałtyckiej.

Ruch powstał w 1993 roku. Jego założycielem miał być Siergiej Paśko, działacz i przedsiębiorca z Królewca. Początkowo BRP postulowała przede wszystkim szeroką autonomię gospodarczą regionu: pozostawienie na miejscu większej części podatków oraz większą samodzielność w zarządzaniu obwodem.

W latach 90. przedstawiciele ugrupowania zdobywali mandaty w lokalnych strukturach władzy. Ruch nie należał jednak do głównych sił politycznych w regionie.

W 2001 roku w Rosji wprowadzono przepisy, które w praktyce uniemożliwiały funkcjonowanie partii działających wyłącznie w jednym regionie. Dwa lata później, w 2003 roku, sąd w Królewcu nakazał likwidację Bałtyckiej Partii Republikańskiej.

Działacze ruchu twierdzą, że po tej decyzji kontynuował on aktywność nieformalnie. W ostatnich latach BRP działa przede wszystkim poza Rosją i jest związana ze środowiskami popierającymi dekolonizację Federacji Rosyjskiej.

Według amerykańskiego think tanku CEPA, rosyjski sąd uznał BRP za organizację „ekstremistyczną” w 2024 roku, a następnie ruch miał zostać wpisany na rosyjską listę organizacji terrorystycznych.

Siergiej Paśko zmarł w lutym 2015 roku. Oficjalną przyczyną śmierci był zakrzep. Vadim Petrov twierdzi, że Paśko został otruty.