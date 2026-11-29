Demonstrację pod hasłem „Nie dla wojny na Bałtyku” zorganizowała Bałtycka Partia Republikańska. Uczestnicy zwracali uwagę na napięcia wokół obwodu królewieckiego – rosyjskiego terytorium położonego między Polską a Litwą.
Przewodniczący ugrupowania Vadim Petrov powiedział czeskiej agencji ČTK, że mieszkańcy regionu nie chcą być wykorzystywani przez rosyjskie władze federalne.
Nie chcemy wojny z Europą i nie podoba nam się, że jesteśmy wykorzystywani przez rząd federalny. Dlatego dziś tu jesteśmy – stwierdził Petrov.
Polityk, który – jak podkreślił – urodził się w obwodzie kaliningradzkim, zarzucił Moskwie podejmowanie decyzji dotyczących militaryzacji regionu bez uwzględniania opinii lokalnej społeczności.
Według niego mieszkańcy regionu mają własną bałtycką tożsamość.
Organizatorzy protestu wskazywali m.in. na informacje o możliwym dalszym rozmieszczaniu uzbrojenia rakietowego oraz na problemy gospodarcze związane z sankcjami.
Odnosząc się do twierdzeń rosyjskich władz o ataku dronowym na bazę Floty Bałtyckiej, Petrov uznał je za prowokację.
Bałtycka Partia Republikańska – co o niej wiadomo?
To niewielki ruch regionalistyczny związany z rosyjskim obwodem królewieckim. Opowiada się za odejściem od militarnego wykorzystywania regionu przez Moskwę, a obecnie – według wypowiedzi jego działaczy – za pełną niepodległością tzw. Republiki Bałtyckiej.
Ruch powstał w 1993 roku. Jego założycielem miał być Siergiej Paśko, działacz i przedsiębiorca z Królewca. Początkowo BRP postulowała przede wszystkim szeroką autonomię gospodarczą regionu: pozostawienie na miejscu większej części podatków oraz większą samodzielność w zarządzaniu obwodem.
W latach 90. przedstawiciele ugrupowania zdobywali mandaty w lokalnych strukturach władzy. Ruch nie należał jednak do głównych sił politycznych w regionie.
W 2001 roku w Rosji wprowadzono przepisy, które w praktyce uniemożliwiały funkcjonowanie partii działających wyłącznie w jednym regionie. Dwa lata później, w 2003 roku, sąd w Królewcu nakazał likwidację Bałtyckiej Partii Republikańskiej.
Działacze ruchu twierdzą, że po tej decyzji kontynuował on aktywność nieformalnie. W ostatnich latach BRP działa przede wszystkim poza Rosją i jest związana ze środowiskami popierającymi dekolonizację Federacji Rosyjskiej.
Według amerykańskiego think tanku CEPA, rosyjski sąd uznał BRP za organizację „ekstremistyczną” w 2024 roku, a następnie ruch miał zostać wpisany na rosyjską listę organizacji terrorystycznych.
Siergiej Paśko zmarł w lutym 2015 roku. Oficjalną przyczyną śmierci był zakrzep. Vadim Petrov twierdzi, że Paśko został otruty.