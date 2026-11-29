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Na stacjach benzynowych w Petersburgu w Rosji brakuje paliwa – poinformował w niedzielę portal The Moscow Times. To jeden ze skutków ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie. Kreml awaryjnie kupuje paliwo w Maroku, Turcji i Egipcie.

Problemy z zaopatrzeniem w paliwo pojawiły się w następstwie poważnych uszkodzeń rafinerii ropy naftowej w Kiriszach (KINEF) – drugiego co do wielkości zakładu tego typu w Rosji, którego zdolności przerobowe sięgają 21 milionów ton surowca rocznie – wyjaśnił portal.

Według szacunków amerykańskiego think tanku RAND Corporation, w wyniku ataku z 9 listopada br. rafineria utraciła około 70 proc. mocy produkcyjnych.

Kilka godzin po uderzeniu w KINEF stacje paliw Rosnieftu w Petersburgu wprowadziły nadal obowiązujące ograniczenia w sprzedaży paliwa: limit 30 litrów benzyny oraz 50 litrów oleju napędowego na jeden pojazd wraz z zakazem tankowania do kanistrów.

Uderzenia Ukraińców na rosyjskie rafinerie

W ciągu niespełna miesiąca Siły Zbrojne Ukrainy przeprowadziły ataki na co najmniej 20 rosyjskich rafinerii. Wśród nich znalazły się jedne z największych jak rafinerie w Omsku, Kstowie i Riazaniu, wspomniana już rafineria KINEF w obwodzie leningradzkim oraz kompleks TANECO w Niżniekamsku.

W związku ze spadkiem krajowej produkcji Rosja została zmuszona do znacznego zwiększenia importu benzyny z zagranicy – przede wszystkim z Maroka, Turcji i Egiptu.

Rosja na potęgę sprowadza benzynę z zagranicy

Moskwa kontynuuje sprowadzanie paliwa z Białorusi i Kazachstanu. Według danych firmy analitycznej Kpler, w październiku import benzyny do Rosji drogą morską osiągnął rekordowy poziom 390 tys. ton.

Jak podaje agencja Ukrinform, w obliczu regularnych ukraińskich ataków na rafinerie, wolumen przerobu ropy naftowej w Rosji spadł do najniższego poziomu od ponad dwóch dekad.