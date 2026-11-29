RMF24

Apetyt rośnie w miarę... spadku temperatury. Według najnowszych badań – gdy przychodzi ochłodzenie, u wielu z nas zwiększa się ochota na bardziej kaloryczne posiłki i na słodsze przekąski. W wielu regionach Polski trwa najchłodniejszy weekend od wielu miesięcy. Ze specjalistami sprawdzamy, co robić, by nie przyniósł dużego nadmiaru kalorii.

Większy apetyt, gdy jest zimno to reakcja atawistyczna – tłumaczy w rozmowie z reporterem RMF FM lekarka i dietetyk doktor Lucyna Ostrowska z Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości.

Gdy robiło się zimniej, a ludzie nie mieli centralnego ogrzewania, musieli bardzo ciepło się ubierać, nakładali na siebie zwierzęce skóry. To zimno sprawiało, że mieliśmy zaburzoną termogenezę. Nasz ustrój bronił się, chcąc przyjąć ciepło w postaci pokarmu. To jest reakcja atawistyczna: zimno – jeść, ciepło – pić – podkreśla.

Jak kontrolować to, co jemy, gdy jest zimno?

Gdy przychodzimy do domu, a na zewnątrz jest zimno, to podpowiadam, żeby nie jeść niczego, co stoi w zasięgu naszego wzroku, bo zjemy za dużo. Co możemy zrobić? Po przyjściu do domu napijmy się gorącej herbaty i pomyślmy, co mieliśmy zaplanowane na obiad czy na kolację. Zaczynamy od ciepłego napoju albo od zjedzenia ciepłej zupy. Sięgnięcie po zimne przekąski może sprawić, że zjemy ich za dużo. Jeśli zjemy coś ciepłego, szybciej ogrzejemy organizm. Zimna przekąska może okazać się tym, co zjemy w nadmiarze kalorii, a o to nam nie chodzi – podkreśla doktor Lucyna Ostrowska.

Czy jesienią i zimą pić więcej ciepłych płynów?

W kulturze azjatyckiej znane jest zachowanie, zgodnie z którym zawsze pije się ciepłą wodę, niezależnie od tego, czy jest ciepło, czy zimno. Azjaci uważają, że to jest fizjologiczne. Jak to wygląda z medycznego punktu widzenia? Słyszymy od pacjentów, że późną jesienią i zimą, zimna woda gorzej smakuje. Wtedy zalecamy delikatne herbaty. Stężona, mocna herbata czy mocna kawa może trochę ogrzeją nas od środka, ale nie nawodnią naszego ustroju, Cały czas aktualne pozostaje zalecenie, by codziennie dwa litry płynów wypijać, żeby nawodnić nasz ustrój – opisuje w rozmowie z dziennikarzem RMF FM doktor Ostrowska.

Czy jesienią i zimą potrzebujemy więcej kalorii?

Eksperci przekonują, że o tej porze roku nie potrzebujemy bardziej kalorycznych posiłków i większej liczby kalorii niż wiosną czy latem.

To poczucie, że potrzeba więcej kalorii wiąże się z zaburzoną termoregulacją. Na to wpływ mają też hormony tarczycy, które potrzebują adaptacji. Osoby, które zredukowały tkankę tłuszczową, zwłaszcza też tkankę tłuszczową podskórną, termoregulacji nauczą się dopiero za rok. To oznacza, że ich organizm za rok będzie wiedział, że nie potrzebuje więcej jeść. Bo to nie o to chodzi, żeby nagromadzić z powrotem tej tkanki tłuszczowej: podskórnej czy trzewnej. Wobec tego nieprawdą jest, że jesienią trzeba jeść więcej i że trzeba pić gorące płyny – zaznacza dietetyk.