RMF24

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Szwajcarscy wyborcy poparli w referendum zmiany ułatwiające eksport uzbrojenia. Za nowymi przepisami opowiedziało się 54,3 proc. głosujących. Regulacje mają objąć 36 państw zachodnich, ale nie otworzą drogi do bezpośrednich ani pośrednich dostaw szwajcarskiego sprzętu dla Ukrainy.

Referendum dotyczyło przepisów ograniczających eksport szwajcarskiego uzbrojenia. Dotychczasowa polityka była związana z zasadą neutralności kraju i blokowała m.in. przekazywanie Ukrainie przez inne państwa amunicji oraz pojazdów bojowych kupionych wcześniej w Szwajcarii.

Po zmianach władze w Bernie będą mogły sprzedawać broń do 36 zachodnich państw także wtedy, gdy są one zaangażowane w konflikt. Ułatwione ma być również przekazywanie przez te kraje dalej wcześniej zakupionego sprzętu – bez każdorazowego uzyskiwania zgody Szwajcarii.

Nowe regulacje nie obejmą jednak Ukrainy. Kijów nadal nie będzie mógł otrzymywać szwajcarskiego wyposażenia ani bezpośrednio, ani za pośrednictwem innych państw.

Szwajcarski prezydent Guy Parmelin ocenił, że nowelizacja przywraca rządowi „pole manewru” potrzebne do obrony interesów kraju w niepewnej sytuacji geopolitycznej. Zapewnił jednocześnie, że każda sprzedaż uzbrojenia będzie podlegała szczegółowej kontroli.

Daje nam to środki do obrony naszego bezpieczeństwa, bez porzucania zasad moralnych – powiedział.

Obawy o utratę neutralności

Przeciwnicy reformy ostrzegali, że złagodzenie reguł może podważyć tradycyjnie rozumianą neutralność Szwajcarii. Wskazywali również na ryzyko wykorzystania produkowanego tam uzbrojenia w wojnach domowych.

Przeciwko zmianom głosował m.in. kanton Genewa – siedziba ONZ i Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża.

Nowe przepisy mają wejść w życie w pierwszej połowie 2027 roku. Referendum odbyło się po tym, gdy szwajcarski parlament przyjął w ubiegłym roku ustawę ograniczającą restrykcje dotyczące eksportu materiałów wojennych.

Zwolennicy zmian przekonywali, że dotychczasowe ograniczenia osłabiają krajowy sektor zbrojeniowy i utrudniają współpracę obronną z europejskimi partnerami. Eksport szwajcarskiej broni, którego wartość wynosi około 1,15 mld dolarów rocznie, wyraźnie spadł w latach 2023 i 2024.

Stowarzyszenie przemysłowe Swissmem uznało wynik głosowania za wzmocnienie bazy przemysłowej szwajcarskiej obronności. W kraju działają m.in. zakłady niemieckiego Rheinmetalla, produkujące systemy obrony przed dronami, a także firmy Thales i SIG Sauer oraz ponad sto innych przedsiębiorstw związanych z sektorem zbrojeniowym.

Parmelin wyraził nadzieję, że nowe zasady ograniczą plany przenoszenia części produkcji za granicę. Niektóre spółki miały już podjąć takie działania.

Przed głosowaniem opinie były niemal równo podzielone. Z sondażu grupy medialnej Tamedia, którego wyniki przytacza agencja Reutera, wynikało, że 49 proc. badanych popierało złagodzenie ograniczeń, a 48 proc. było temu przeciwnych.