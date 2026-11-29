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Restauracje z kilkusetletnią historią to nie tylko miejsca, gdzie można zjeść wyjątkowy posiłek, ale także żywe pomniki przeszłości. Najstarsze lokale gastronomiczne świata to świadkowie epokowych zmian, wojen, rewolucji, a nawet katastrof naturalnych. Ich niezwykłe dzieje fascynują nie tylko smakoszy, ale i miłośników historii. Wśród tych legendarnych miejsc nie brakuje polskiego akcentu – Piwnica Świdnicka we Wrocławiu znalazła się w elitarnym gronie najstarszych restauracji globu.

Na szczycie światowego rankingu najstarszych restauracji niezmiennie króluje St. Peter Stifts Kulinarium w Salzburgu. Historia tego miejsca sięga aż 803 roku, co potwierdzają wzmianki angielskiego mnicha Alkuina. Przez ponad 1200 lat lokal ten nieprzerwanie karmił głodnych podróżnych, pielgrzymów i mieszkańców miasta. Dziś St. Peter Stifts Kulinarium zachwyca nie tylko wykwintną kuchnią, ale także niezwykłą atmosferą, którą tworzą zabytkowe wnętrza i duch minionych wieków.

Europa kolebką najstarszych restauracji

Analiza historycznych źródeł, przewodników i forów internetowych pokazuje, że to właśnie Europa jest prawdziwą kolebką najstarszych restauracji świata. W pierwszej dziesiątce zestawienia dominują lokale z Niemiec, Walii, Irlandii, Francji czy Szkocji. Wurtskuchl w Ratyzbonie, założona w 1146 roku, słynie z tradycyjnych kiełbasek serwowanych nad brzegiem Dunaju. The Old House w Walii, otwarty rok później, kusi gości niepowtarzalnym klimatem średniowiecznego zajazdu.

Wśród europejskich legend znalazła się także azjatycka perła – Ma Yu Ching w chińskim Zhengzhou, której początki sięgają 1153 roku. Jednak to właśnie Polska może pochwalić się jednym z najstarszych lokali gastronomicznych na świecie. Piwnica Świdnicka we Wrocławiu, założona w 1273 roku, od wieków przyciągała smakoszy piwa świdnickiego i lokalnych specjałów.

Piwnica Świdnicka: Historia polskiej legendy

Piwnica Świdnicka, mieszcząca się w podziemiach wrocławskiego Ratusza, przez stulecia była miejscem spotkań mieszczan, kupców i podróżnych. Nazwa lokalu pochodzi od piwa sprowadzanego z dolnośląskiej Świdnicy, które w średniowieczu można było serwować tylko w ratuszowych piwnicach. Zachowane rachunki z 1332 roku dokumentują import tego trunku, a przywileje nadane przez Henryka IV Probusa gwarantowały wyjątkowy status lokalu.

Przez wieki Piwnica Świdnicka pełniła funkcję restauracji, przechodząc liczne remonty i modernizacje. W 1904 roku zainstalowano tu oświetlenie elektryczne, a w 1936 roku lokal mógł pomieścić aż 700 gości, obsługiwanych przez ponad setkę pracowników. II wojna światowa nie oszczędziła wyposażenia, lecz sam budynek przetrwał bez większych zniszczeń. Po wojnie, przez 15 lat, piwnica była nieczynna, by w latach 60. XX wieku zyskać nowe życie jako klub młodzieżowy i miejsce wystaw. Dopiero pod koniec XX wieku przywrócono jej pierwotną funkcję restauracyjną, a po powodzi w 1997 roku konieczne było osuszanie i wymiana instalacji.

Po kilkuletniej przerwie – od 2017 roku, Piwnica Świdnicka ponownie otworzyła swoje podwoje 2 lipca 2022 roku, wzbogacając ofertę o rzemieślniczy browar restauracyjny.

Ranking najstarszych restauracji świata

W zestawieniu najstarszych restauracji świata Polska wyprzedziła takie kulinarne potęgi jak Francja czy Japonia. La Couronne w Rouen działa nieprzerwanie od 1345 roku, słynąc z wykwintnych dań kuchni francuskiej, takich jak kaczka czy ślimaki. Z kolei japońska Honke Owariya w Kioto, otwarta w 1465 roku, specjalizuje się w tradycyjnym makaronie soba z grzybami shitake.

Oto pierwsza dziesiątka najstarszych restauracji świata: