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Przez lata stała zakurzona na dnie domowej apteczki, ustępując miejsca egzotycznym nasionom chia czy siemieniu lnianemu. Teraz jednak dietetycy i lekarze nie mają wątpliwości – niepozorna babka płesznik przeżywa swój wielki renesans i według najnowszych prognoz ma zdominować światowe trendy żywieniowe w 2027 roku. Jej sekret tkwi w błyskawicznym działaniu: zjedzona na kwadrans przed posiłkiem potrafi zdziałać cuda dla jelit, sylwetki i poziomu cukru.

Dlaczego świat oszalał na punkcie babki płesznik? Prognozy na 2027 rok

Babka płesznik (Plantago psyllium) to roślina, której nasiona i łuski od wieków wykorzystywane są w medycynie naturalnej. Jednak dopiero od niedawna zyskuje ona międzynarodową popularność jako superfood. Eksperci podkreślają, że to właśnie w 2027 roku babka płesznik zdominuje światowe trendy żywieniowe, stając się głównym składnikiem codziennych posiłków osób dbających o zdrowie i sylwetkę.

W prognozach przygotowanych przez ekspertów z branży zdrowotnej, babka płesznik została uznana za przełomowy składnik diety, doceniony zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Jej popularność nie wynika wyłącznie z chwilowej mody, ale z licznych badań naukowych potwierdzających jej dobroczynne działanie.

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Działa na jelita równie skutecznie jak suszone śliwki i kiwi

Największą zaletą babki płesznik jest jej wyjątkowo wysoka zawartość błonnika rozpuszczalnego. Nasiona i łuski tej rośliny mają zdolność błyskawicznego wchłaniania wody, przez co wielokrotnie zwiększają swoją objętość i zamieniają się w żelową substancję. Taka konsystencja nie tylko wypełnia żołądek, wywołując uczucie sytości, ale także delikatnie powleka ściany jelit, ułatwiając przesuwanie treści pokarmowej.

Dzięki temu babka płesznik jest polecana osobom zmagającym się z zaparciami, ale także tym, którzy mają wrażliwy układ pokarmowy czy cierpią na zespół jelita drażliwego (IBS). Zdaniem gastroenterologów, skuteczność babki płesznik w regulacji pracy jelit dorównuje najlepiej przebadanym produktom, takim jak kiwi czy suszone śliwki.

Zjedz kwadrans przed posiłkiem, by uniknąć skoków cukru i obniżyć cholesterol

Właściwości zdrowotne babki płesznik: wsparcie jelit i trawienia / Shutterstock

Babka płesznik to nie tylko wsparcie dla trawienia. Przyjmowana na 15–30 minut przed posiłkiem bogatym w węglowodany, pomaga ograniczyć gwałtowne skoki glukozy we krwi. To szczególnie ważna informacja dla osób zmagających się z insulinoopornością lub cukrzycą typu 2. Regularne spożywanie babki płesznik wspomaga także obniżanie poziomu „złego” cholesterolu LDL, co potwierdzają liczne badania naukowe.

Nie tylko do picia. Jak przemycić te nasiona do codziennych posiłków?

Coraz więcej osób odkrywa babkę płesznik także w kuchni. Jej nasiona i łuski doskonale zagęszczają koktajle, owsianki czy jogurty. Są też niezastąpione w bezglutenowych wypiekach, gdzie pełnią funkcję naturalnego spoiwa. Dzięki neutralnemu smakowi, babka płesznik nie zmienia aromatu potraw, a jednocześnie wzbogaca je o cenne składniki odżywcze.

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Jedna ważna zasada. O tym musisz pamiętać, zanim zaczniesz ją stosować

Chociaż babka płesznik oferuje wiele korzyści zdrowotnych, jej wprowadzanie do diety powinno odbywać się stopniowo. Eksperci zalecają, aby każdą porcję nasion czy łusek popijać pełną szklanką wody i dbać o odpowiednie nawodnienie przez cały dzień. To ważne, by uniknąć ewentualnych dolegliwości trawiennych, takich jak wzdęcia czy bóle brzucha.