RMF24

Dobiegają końca przedterminowe wybory w Hiszpanii. Sondażowe wyniki wskazują na wygraną prawicowego opozycyjnego ugrupowania PP. Mogłoby ono liczyć na 134-129 miejsca w Kongresie Deputowanych. Z kolei PSOE premiera Sáncheza może otrzymać 124-119 mandatów, a skrajnie prawicowy Vox – 48-44.

Choć głosowanie oficjalnie powinno zakończyć się o godz. 20:00, hiszpańskie MSW poinformowało jednak, że w 15 lokalach wyborczych będzie ono wydłużone o kilkadziesiąt minut z powodu różnych incydentów, m.in. spóźnienia się członków komisji lub braku wystarczającej ilości kart do głosowania.

O godz. 18:00, frekwencja przekroczyła 68 proc. To około 14,5 pkt proc. więcej niż w poprzednich wyborach w 2023 r. o tej samej porze i rekordowa frekwencja na dwie godziny przed zakończeniem głosowania.

Jak wyglądały wybory w Hiszpanii?

Hiszpanie wybierali 350 deputowanych oraz 209 senatorów. Nowy skład Kongresu Deputowanych zbierze się 23 grudnia, aby wybrać przewodniczącego. Następnie król Filip VI wskaże kandydata na stanowisko premiera.

Do uzyskania wotum zaufania potrzebnych jest co najmniej 176 głosów (większość bezwzględna); w drugiej turze wystarczy większość zwykła. Jeśli nowy rząd nie zostanie sformułowany w ciągu dwóch miesięcy od głosowania, odbędą się kolejne wybory.

Liczba uprawnionych do głosowania to ponad 38,6 mln osób. Lokale wyborcze regulaminowo były otwarte od godz. 9:00 do 20:00. Ponad milion osób zagłosowało wcześniej za pośrednictwem poczty.

Dlaczego w Hiszpanii odbyły się przedterminowe wybory?

Wybory parlamentarne w Hiszpanii były przedterminowe. W normalnym czasie odbyłyby się bowiem w przyszłym roku. Premier Pedro Sánchez (Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza – PSOE) rozwiązał parlament po porażce głosowania nad dekretami, które wprowadzały większą regulację na rynku mieszkań. W tym czasie trwały masowe protesty, których uczestnicy domagali się dostępnych cenowo mieszkań.

Głównym tematem kampanii było mieszkalnictwo

Prawicowe ugrupowanie Vox forsowało tematykę migracji, którą czyniło odpowiedzialną za trudności z dostępem do mieszkań i do usług publicznych. Partia ta opowiada się za zaostrzeniem kontroli imigracji, centralizacją władzy państwowej, obniżeniem podatków oraz wycofaniem wielu progresywnych reform społecznych.

Konserwatywne PP koncentrowało się na korupcji, wytykając premierowi Sánchezowi skandale w jego środowisku. PP także chce obniżenia podatków. Lider ugrupowania, Feijóo, przekonywał Hiszpanów, że jest przewidywalnym i przyzwoitym politykiem, który potrafi zarządzać.

Sánchez i ugrupowania na lewo od jego PSOE przekonywały, że stawką niedzielnych wyborów jest demokracja i prawa wywalczone przez lata, jak to do aborcji, eutanazji czy strajku. Deklarowały dalsze inwestycje w usługi publiczne.