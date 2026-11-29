W alertach SMS przekazano:
„UWAGA! ZAKOŃCZYŁ SIĘ ATAK POWIETRZNY NA UKRAINĘ. BRAK ZAGROŻENIA NA TERENIE POLSKI”.
W województwie lubelskim komunikat otrzymali mieszkańcy powiatów: włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, chełmskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego, zamojskiego, tomaszowskiego i biłgorajskiego, a także Chełma oraz Zamościa.
Na Podkarpaciu alert wysłano do mieszkańców powiatów: dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, łańcuckiego, przeworskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego, sanockiego, leskiego, krośnieńskiego i bieszczadzkiego.
Komunikat trafił również do mieszkańców Rzeszowa, Przemyśla i Krosna.