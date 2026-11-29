RMF24

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Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało komunikat do mieszkańców części województw lubelskiego i podkarpackiego. Poinformowano, że atak powietrzny na Ukrainę się zakończył, a na terenie Polski nie ma zagrożenia.

W alertach SMS przekazano:

„UWAGA! ZAKOŃCZYŁ SIĘ ATAK POWIETRZNY NA UKRAINĘ. BRAK ZAGROŻENIA NA TERENIE POLSKI”.

W województwie lubelskim komunikat otrzymali mieszkańcy powiatów: włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, chełmskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego, zamojskiego, tomaszowskiego i biłgorajskiego, a także Chełma oraz Zamościa.

Na Podkarpaciu alert wysłano do mieszkańców powiatów: dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, łańcuckiego, przeworskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego, sanockiego, leskiego, krośnieńskiego i bieszczadzkiego.

Komunikat trafił również do mieszkańców Rzeszowa, Przemyśla i Krosna.