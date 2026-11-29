RMF24

Walka o Trybunał Konstytucyjny dzisiaj ogniskuje walkę o Polskę, o przyszłość Polski i Polaków – powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dziękował protestującym, mobilizował ich również przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi i zapewniał, że jego ugrupowanie nie zgodzi się na „reset konstytucyjny”.

Prezes PiS przy TK: Walka o Trybunał dzisiaj ogniskuje walkę o Polskę

Prezes PiS, obecny podczas niedzielnej manifestacji przed Trybunałem Konstytucyjnym przy Al. Szucha w Warszawie, w swoim przemówieniu podziękował wszystkim protestującym.

Wszyscy, którzy tu bywają, wszyscy, którzy to wspierają, przechodzą do polskiej historii, złotymi zgłoskami są zapisani w polskich dziejach. My tutaj walczymy o Trybunał, ale walka o Trybunał dzisiaj ogniskuje walkę o Polskę, o przyszłość Polski i Polaków, o naszą wolność, naszą suwerenność, ale także o to wszystko, co składa się na państwo praworządne i demokratyczne – mówił Jarosław Kaczyński.

Podkreślił, że „Trybunał Konstytucyjny jest tą ostatnią barykadą, która broni praworządności”.

To nie jest sąd nad ludźmi, to jest sąd nad prawem, ale to jest sąd niezwykle ważny, bo on, normalnie działając, powinien po prostu chronić państwo, chronić obywateli przed nadużyciami władzy, także tej, która ma większość, która wygrała wybory – zaznaczył.

Trzeba będzie, proszę państwa, po tych zmianach, na które wszyscy liczymy, z całą pewnością tę ochronę w naszej Konstytucji – liczę, że to będzie nowa Konstytucja albo przynajmniej nowa jej interpretacja – bardzo wzmocnić – dodał prezes PiS.

Kaczyński o „marszu do wielkiego zwycięstwa”

Kaczyński mobilizował też swoich zwolenników przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi.

Polskiego interesu może bronić tylko polska patriotyczna władza! – podkreślił Kaczyński, którego wezwaniu towarzyszyły okrzyki „tu jest Polska!”. Dodał później, że nadchodzące wybory parlamentarne „można obronić” oraz że „trzeba też tworzyć mocny ruch obrony wyborów”.

Ten marsz w stronę wyborów może być rzeczywiście coraz większym, coraz potężniejszym marszem do wielkiego zwycięstwa, do wielkiego zwycięstwa Polski – mówił prezes PiS.

Stwierdził także, że trzeba obronić miasteczko manifestujących przed TK, ale – jak dodał – protestujący muszą zastanowić się, „nad pewnymi elementami związanymi z jego działalnością”.

„Żadnych resetów”

Na koniec swojego przemówienia Kaczyński przypomniał, że środowisko PiS nie zgodzi się na popierany przez część ugrupowań „reset konstytucyjny”.

Żadnych resetów! Wolna Polska, sprawiedliwa Polska, zwycięska Polska! – powiedział.

Przed wystąpieniem prezesa PiS zgromadzeni – w tym m.in. osoby związane z klubami „Gazety Polskiej” czy Ruchem Obrony Granic – odmówili Koronkę do miłosierdzia Bożego oraz odśpiewali hymn państwowy. Oprócz Kaczyńskiego, na manifestacji pojawili się także m.in. Przemysław Czarnek, Elżbieta Witek czy Adam Borowski.

Spór ws. Trybunału Konstytucyjnego

30 października przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że Anna Korwin-Piotrowska jako najstarsza sędziowskim stażem została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Święczkowski uznał to za uzurpację. Również prezydent Karol Nawrocki stwierdził wtedy m.in. że „doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa”.

Z kolei premier Donald Tusk oświadczył m.in., że Sejm obecnej kadencji wybrał nowych sędziów TK, ale prezydent nie odebrał od części z nich ślubowania, prezes Święczkowski uniemożliwiał im podjęcie pracy, a kiedy po wielu tygodniach czekania postanowili podjąć obowiązki – „zostali zaatakowani”.

Sąd Najwyższy 10 listopada uchylił zarządzenie o natychmiastowej przerwie w czynnościach Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska oświadczyła wówczas, że orzeczenia SN nie mają wpływu na zawieszenia, które kontroluje „tylko sąd dyscyplinarny TK”.

W czwartek 26 listopada sąd dyscyplinarny TK postanowił zawiesić Święczkowskiego w czynnościach służbowych sędziego Trybunału na 12 miesięcy, co ma pozwolić na przeprowadzenie postępowania dyscyplinarnego. Święczkowski, odnosząc się do tego orzeczenia, oświadczył, że „decyzje tego gremium są bezprawne i nie wywołują skutków prawnych, zwłaszcza w kontekście uchwały Sądu Najwyższego z 10 listopada 2026 r.”.