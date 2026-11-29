RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

W 196. rocznicę wybuchu powstania listopadowego prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że wolność i suwerenność Polski wymagały od kolejnych pokoleń determinacji, odwagi oraz ofiar. Podczas apelu z okazji Dnia Podchorążego w Belwederze mówił też o odpowiedzialności współczesnych władz, dyplomacji i wojska za bezpieczeństwo kraju.

Prezydent Karol Nawrocki (2P) na uroczystym apelu z okazji Dnia Podchorążego w 196. rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego (fot. Radek Pietruszka)

Prezydent Karol Nawrocki (2P) na uroczystym apelu z okazji Dnia Podchorążego w 196. rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego (fot. Radek Pietruszka) / PAP

Prezydent wziął udział w niedzielę w apelu upamiętniającym wydarzenia z nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku. Wówczas grupa podchorążych pod dowództwem Piotra Wysockiego rozpoczęła powstanie listopadowe, atakując Belweder – ówczesną siedzibę wielkiego księcia Konstantego, dowódcy armii Królestwa Polskiego.

Nawrocki zaznaczył, że tradycja polskich zrywów niepodległościowych XIX wieku oraz walka o wolność w następnym stuleciu pozwoliły współczesnym Polakom żyć w niepodległym państwie.

Jesteśmy odpowiedzialni za wolną i niepodległą Polskę – mówił prezydent.

„Nigdy więcej namiestnika carskiego”

Prezydent wskazał, że zadaniem polityków, dyplomatów, żołnierzy i dowódców jest zapewnienie Polsce bezpieczeństwa oraz niezależności.

Głównym zadaniem politycznym, dyplomatycznym, zadaniem Wojska Polskiego, polskich generałów i polskich żołnierzy jest to, aby już nigdy w Pałacu Belwederskim nie zamieszkał żaden namiestnik carski – powiedział Karol Nawrocki.

Zwrócił uwagę, że podchorążowie z Piotrem Wysockim na czele podjęli działanie w chwili, gdy część elit i generałów nie była jeszcze gotowa do walki. Zaapelował do młodych wojskowych, by nie gasła w nich „iskra niepodległości, wolności i suwerenności Polski”.

Podczas uroczystości wystąpił także wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek. Przypomniał, że pokój nie jest dany raz na zawsze, dlatego – jak mówił – Polska potrzebuje nowoczesnych sił zbrojnych, dobrze przygotowanych żołnierzy oraz wykształconych dowódców.

Bądźcie odważni jak wasi poprzednicy. Bądźcie innowacyjni, jakimi jesteście dzisiaj. Bądźcie gotowi do realizacji najpiękniejszych misji – zwrócił się do podchorążych.

Odznaczenia i awans

Prezydent odznaczył Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski gen. broni Sławomira Owczarka, I zastępcę dowódcy generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał gen. broni Marek Sokołowski, dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych.

Wojskowym Krzyżem Zasługi z Mieczami uhonorowano płk. Mariusza Soliwodzkiego. Z kolei ppłk rezerwy Karol Piskorski otrzymał awans na stopień pułkownika. Wiceminister Wziątek wręczył również wyróżnienia laureatom konkursu MON dotyczącego systemów bezzałogowych.

Dzień Podchorążego jest obchodzony na pamiątkę wybuchu powstania listopadowego. Po raz pierwszy świętowano go w 1908 roku, w konspiracyjnej Szkole Podchorążych we Lwowie. Tradycję kontynuowano później m.in. w Szkole Aspirantów Oficerskich w Ostrowi Mazowieckiej.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości uroczystości nabrały szczególnej rangi. W okresie międzywojennym podchorążowie maszerowali ulicami Warszawy z pochodniami, a delegacja składała meldunek w Belwederze marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, a po jego śmierci – prezydentowi Ignacemu Mościckiemu.