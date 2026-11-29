RMF24

W Rozmowie o 7.00 w RMF FM i Radiu RMF24 zapytamy Ignacego Niemczyckiego o negocjacje dotyczące nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2028-2034. Czy Polsce grozi ograniczenie środków m.in. na rolnictwo? Czy nowe unijne podatki oznaczają wyższe rachunki i ceny dla obywateli? Czy uda się osiągnąć porozumienie jeszcze w grudniu?

>>> Słuchaj Radia RMF24 <<<

Zapytamy również o polityczne tło negocjacji. W przyszłym roku wybory odbędą się m.in. we Francji, Włoszech, Finlandii i Estonii. Czy kampanie wyborcze utrudnią osiągnięcie kompromisu? Jak na rozmowy o budżecie może wpłynąć rosnące znaczenie ugrupowań eurosceptycznych?

Szczególnie dużo emocji budzi przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej. Według prognoz, na które powołują się krytycy propozycji budżetu, środki na WPR mogą być mniejsze nawet o 30 procent. Dodatkowe kontrowersje wywołuje pomysł włączenia ich do jednego, wspólnego funduszu.

Czy to oznacza, że rolnictwo straci odrębne miejsce w unijnym budżecie? Jak takie rozwiązanie może wpłynąć na dopłaty bezpośrednie, wsparcie inwestycji i rozwój polskiej wsi? Czy rząd będzie zabiegał o utrzymanie osobnego, odpowiednio wysokiego budżetu na Wspólną Politykę Rolną?

Będą ograniczenia dla ukraińskiego rolnictwa i transportu. Ustalenia RMF FM: KE zmienia zasady negocjacji z Ukrainą Komisja Europejska zmieniła stanowisko negocjacyjne UE w sprawie wejścia Ukrainy do Unii, uwzględniając częściowo polskie postulaty dotyczące ochrony rolników i przewoźników – ustaliła dziennikarka RMF FM. Chodzi o dwa obszary negocjacji: rolnictwo…

Porozmawiamy także o wsparciu dla Ukrainy. 24 państwa członkowskie poparły propozycję udzielenia Kijowowi pożyczki w wysokości 45 mld euro na 2027 rok. Dlaczego Czechy, Słowacja i Węgry chcą wyłączenia ze spłaty odsetek? Jakie znaczenie ma to dla europejskiej solidarności? Czy rozszerzenie Unii o państwa Bałkanów Zachodnich jest realną perspektywą?

Na jakim etapie są rozmowy z Czarnogórą i Albanią? I jak Europa powinna odpowiedzieć na zapowiedzi kolejnych ceł ze strony Donalda Trumpa?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych.

>>> Słuchaj Radia RMF24 <<<