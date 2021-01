Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny spędził noc z niedzieli na poniedziałek na komisariacie policji w Chimkach pod Moskwą. Policja nie dopuściła do niego adwokatów. Mają oni nadzieję spotkać się z opozycjonistą w poniedziałek rano. Nawalny został zatrzymany zaraz po kontroli paszportowej na lotnisku, po tym jak w niedziele wylądował w Rosji, wracając z Berlina.

Nawalny z żoną na rosyjskim lotnisku przed zatrzymaniem / PAP/EPA/KIRA YARMYSH / HANDOUT / PAP/EPA

Jak poinformowała obrończyni Nawalnego Olga Michajłowa, policja w Chimkach potwierdziła, że po zatrzymaniu Nawalny został przewieziony na tamtejszy komisariat.

Współpracownik Nawalnego Leonid Wołkow przekazał, że policja obiecała, iż adwokat będzie mógł się spotkać z Nawalnym w poniedziałek rano.



Również prawnik Wiaczesław Gimadi poinformował, że odmówiono mu spotkania z Nawalnym. Funkcjonariusze na komisariacie powołali się na późną porę i oznajmili, że Nawalny śpi.

Nawalny zatrzymany zaraz po wylądowaniu

Federalna Służba Więzienna (FSIN) oznajmiła, że Nawalny został zatrzymany podczas przechodzenia kontroli paszportowej. Rosyjski opozycjonista wracał do kraju z Berlina, gdzie był leczony po tym, jak próbowano go otruć bojowym środkiem chemicznym typu Nowiczok.

Służby informują, że 29 grudnia 2020 roku wysłany został za Nawalnym list gończy "w związku z wielokrotnym naruszeniem warunków okresu próby", obowiązujących go z powodu zawieszania wykonania wyroku.



Rosyjska Federalna Służba Więzienna (FSIN) podała, że opozycjonista Aleksiej Nawalny pozostanie w areszcie do decyzji sądu, który określi wobec niego tzw. środek zapobiegawczy. FSIN chce, by sąd zamienił Nawalnemu wyrok w zawieszeniu na karę więzienia.



Nawalny został w 2014 roku skazany na 3,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na pięć lat. Okres próby zakończył się 30 grudnia 2020 r.



11 stycznia br. FSIN zwróciła się do sądu, by ta kara warunkowa została zamieniona na bezwzględne wykonanie kary, a więc odbycie wyroku w kolonii karnej.



Według nieoficjalnych informacji, podawanych wcześniej przez media, sąd ma rozpatrzeć wniosek FSIN 29 stycznia.