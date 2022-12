Jest 26 grudnia 2004 roku, drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Plaże w krajach położonych nad Oceanem Indyjskim zapełniają się mieszkańcami i turystami, którzy przyjechali tutaj spędzić okres świąteczno-noworoczny. Wielu ludzi eksploruje dno morskie po tym, jak cofnęła się woda - gdzieniegdzie nawet na ponad dwa kilometry. Dzieci zbierają różne przedmioty, a nawet ryby. Zdecydowana większość osób jest zafascynowana odsłoniętą plażą. Mało kto zdaje sobie sprawę z nadchodzącego zagrożenia - do momentu, aż na horyzoncie widać spienione fale. W stronę wybrzeża z prędkością kilkuset kilometrów na godzinę przemieszcza się tsunami. Kto może, ucieka z nadzieją dostania się na wyżej położone tereny. Jak się później okaże - uda się to niewielu osobom. Dziś, w 18. rocznicę, przypominamy jeden z największych kataklizmów w historii, który na zawsze zmienił życie milionów osób.

Widok z powietrza na zniszczone Banda Aceh na zdj. z 1 stycznia 2005 roku / STATE PALACE / PAP/EPA

Tuż przed godziną 8:00 czasu lokalnego, około 160 kilometrów na zachód od północnej części indonezyjskiej wyspy Sumatra, doszło do potężnego trzęsienia ziemi o magnitudzie 9,1 - trzeciego najsilniejszego w historii obserwacji. W wyniku uwolnienia naprężenia na granicy płyt indyjskiej i birmańskiej, do czego doszło na głębokości 30 kilometrów, wypchnięty został spory fragment dna morskiego. Natychmiast powstało tsunami, które na otwartym oceanie nie było specjalnie widocznie, ale docierając do linii brzegowej osiągnęło wysokość nawet 30 metrów.

Najbardziej ucierpiało miasto Banda Aceh na Sumatrze. Zabrakło tam bowiem zarówno systemu wczesnego ostrzegania, jak i podstawowej wiedzy - mimo potężnych wstrząsów, mało kto zdawał sobie sprawę z nadciągającego zagrożenia. Minęło 20 minut od trzęsienia ziemi, kiedy w miasto uderzyło tsunami. Fale były trzy - pierwsza stosunkowo łagodna, skromnie zalała znajdujące się blisko wybrzeża budynki. Po kilku minutach woda gwałtownie się cofnęła, a chwilę później w ląd uderzyły dwie ogromne fale - jedna za drugą. Jak opisywali świadkowie, "były koloru czarnego i miały monstrualne rozmiary". Później stwierdzono, że w Banda Aceh, w zależności od lokalizacji, uderzyły fale w wysokości od 6 do 12 metrów.

Zniszczenia były ekstremalne, szczególnie w północno-zachodniej części miasta. W najbliższym sąsiedztwie oceanu zniszczone zostały prawie wszystkie budynki, nawet te najsolidniejsze. Pomogło trzęsienie ziemi, które naruszyło stabilność konstrukcji. Woda wdarła się aż 4 kilometry w głąb lądu. Jedna z rzek, Aceh, przeniosła drzewa, samochody, gruz i zwłoki nawet 40 kilometrów w głąb lądu. 13 kilometrów na południowy-zachód od Banda Aceh leży miejscowość Lhoknga, zamieszkiwana wówczas przez 7500 osób. Wysokie na 30 metrów fale tsunami zredukowały liczbę mieszkańców do 400.

Ogólnie rzecz biorąc, w Indonezji potwierdzono śmierć ponad 130 tys. osób. Szacunki są jednak jeszcze bardziej przerażające, mówią bowiem o 167,5 tys. ofiar. Za zaginione uznano ponad 37 tys. osób.

Po uderzeniu w prowincję Aceh Sumatrze, fale tsunami docierają do wybrzeża Tajlandii. Położone około 500 kilometrów od epicentrum trzęsienia ziemi południowe wybrzeże kraju jest bardzo popularne wśród turystów w okresie bożonarodzeniowym. Wielu z nich, podobnie jak mieszkańcy, nie zdaje sobie sprawy z nadciągającego zagrożenia. Widzą co prawda na horyzoncie kotłującą się wodę, są zachwyceni cofającą się wodą, ale nie wiedzą, co to oznacza. Tsunami uderzyło mniej więcej 1,5 godziny po trzęsieniu ziemi. Najmocniej ucierpiał region Khao Lak, gdzie wysokość fal dochodziła do 10 metrów, ale niemniejsze szkody są na Phuket, Phi Phi i innych miejscach zwróconych w stronę Morza Andamańskiego.

Tsunami następnie dotarło do Sri Lanki, uderzając najpierw w jej wschodnie wybrzeże, a potem w południowy kraniec. Tsunami, początkowo jako niewielka fala, spowodowało skromne podtopienia nadbrzeżnych terenów. Potem woda cofnęła się lokalnie nawet kilometr w głąb Zatoki Bengalskiej. Krótko po tym nastąpiło "główne uderzenie" - wysokie na 9 metrów fale zalały wschodnie wybrzeże. Maksymalne spiętrzenie fali wyniosło 12,5 metra. Woda gdzieniegdzie wdarła się nawet 2 kilometry w głąb lądu. Ludzie byli zaskoczeni - według wielu relacji, wstrząsy na znajdującej się około 1700 kilometrów od Sumatry Sri Lance nie były odczuwalne. Stąd tak ogromna, druga po Indonezji, ilość ofiar. Życie straciło tam ok. 35 tys. osób, a ponad 20 tys. zostało rannych. Ok. 90 tys. budynków zostało zniszczonych.

Ciekawostką jest fakt, że do najbardziej śmiercionośnej katastrofy kolejowej w historii doszło właśnie... na Sri Lance 26 grudnia 2004 roku. W kursujący wzdłuż wybrzeża pociąg, łączący miasta Maradana i Matara, uderzyło tsunami. W ciągu kilku chwil życie straciło co najmniej 1700 osób. Fala była o 2-3 metry wyższa od jadącego składu.

Tsunami dotarło również do wybrzeży Indii. Najmocniej dotknięte kataklizmem zostały stany Tamilnadu i Andhra Pradesh w południowej części stanu. Największa fala miała 5 metrów i wdarła się około 1,5 kilometra w głąb lądu. Również i tam - podobnie jak na Sri Lance - ludzie zostali zaskoczeni przez tsunami, w wyniku czego zginęło, według oficjalnych danych, ponad 12 tys. osób.

Ile zginęło osób?

Ogólnie rzecz biorąc, w wyniku trzęsienia ziemi i katastrofalnego w skutkach tsunami, życie straciło - według oficjalnych danych - 184 167 osób. Jeszcze bardziej przerażające są dane szacunkowe - 227 898 ofiar.

W Indonezji potwierdzono 130 736 ofiar (szacowanych 167 540), na Sri Lance 35 322 (tyle samo szacowanych), w Indiach 12 405 (szacowanych 16 296) i w Tajlandii 5395 (szacowanych 8212). 43 786 osób uznano za zaginione, a ok. 125 tys. zostało rannych. Poza wspomnianymi krajami, ofiary i rannych odnotowano w Somalii, Birmie, Malezji, Bangladeszu, RPA, Jemenie, Kenii, Tanzanii, a także na Malediwach, Seszelach i Madagaskarze.

Wśród ofiar trzęsienia ziemi i tsunami z 2004 roku było wielu mieszkańców Europy, którzy udali się do krajów położonych nad Oceanem Indyjskim na czas świąt Bożego Narodzenia (głównie do Tajlandii). Krajem, który stracił najwięcej obywateli, była Szwecja - 543 ofiary. Na skutek kataklizmu życie straciło ponadto 539 Niemców, 179 Finów, 143 Brytyjczyków, 106 Szwajcarów, 95 Francuzów, 86 Austriaków, 84 Norwegów i mieszkańcy wielu innych krajów. Była też jedna ofiara z Polski - muzyk metalowy Mieszko Talarczyk, gitarzysta i wokalista grindcorowej formacji Nasum. Talarczyk wyjechał do Tajlandii celebrować trzydzieste urodziny.