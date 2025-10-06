Ukraińskie drony latają coraz dalej, a co za tym idzie - są w stanie atakować rosyjskie cele położone zdecydowanie głębiej w kraju agresora. W poniedziałek wieczorem bezzałogowce Kijowa pokonały dystans 2 tys. km, a ich prawdopodobnym celem była kolejna rafineria ropy naftowej.

Ukraińcy zaatakowali 2 tys. km od swojej granicy. Cel - rafineria ropy naftowej (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Tiumeń to duże, liczące ponad 800 tys. mieszkańców miasto w obwodzie tiumeńskim. Jest ono położone w azjatyckiej części Rosji, ok. 2 tys. km od granicy z Ukrainą. Wydawać by się mogło, że wojna tam nie sięga, jednak rzeczywistość - za sprawą Ukraińców - jest zgoła odmienna.

W poniedziałek regionalne władze poinformowały, że "zneutralizowano" tam trzy drony. "Trzy bezzałogowe statki powietrzne zostały wykryte i zneutralizowane na terenie przedsiębiorstwa w (przemysłowej dzielnicy) Antipino w Tiumeniu" - czytamy w komunikacie, opublikowanym na Telegramie.

Władze podały, że służby ratunkowe, które przybyły na miejsce zdarzenia, "zapobiegły detonacji dronów". Nikt nie został ranny, a Rosjanom rzekomo udało się uniknąć kolejnych eksplozji i pożarów. "Wszystkie przedsiębiorstwa w tym rejonie działają normalnie i nie przerwały swojej pracy" - zapewniono.

Telegram

Świadkowie relacjonowali w mediach społecznościowych, że siły Kijowa zaatakowały rafinerię ropy naftowej w Tiumieniu, należącą do przedsiębiorstwa Rusinvest LLC. Lokalne kanały na Telegramie donosiły, że na miejsce skierowano kilka zastępów straży pożarnej; informowano też o dwóch eksplozjach. Regionalny oddział Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych zaprzeczył jednak, by w strefie przemysłowej doszło do jakichkolwiek pożarów.

Niezależny rosyjski portal The Moscow Times podał, że zakład w Tiumieniu produkuje benzynę i olej napędowy, gaz ziemny, gaz płynny (LPG), a także granulowaną siarkę techniczną, koks naftowy i szereg innych produktów.