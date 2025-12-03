Nowy program rządu Stanów Zjednoczonych, nazwany "Konta Trumpa", ma zapewnić dzieciom urodzonym w latach 2025-2028 po 1000 dolarów na specjalnych kontach inwestycyjnych. Inicjatywa, która ruszy już w 2026 roku, ma dać młodym Amerykanom lepszy finansowy start w dorosłość.

Amerykańskie dzieci urodzone w latach 2026-2028 mają dostać po 1000 dolarów na konto inwestycyjne

Władze USA ogłosiły program "Konta Trumpa".

Dzieci urodzone w USA w latach 2025-2028 otrzymają po 1000 dolarów na konto inwestycyjne.

Środki będą dostępne po ukończeniu 18 lat.

Celem programu jest zapewnienie dzieciom lepszego startu finansowego.

"Nowa era kapitalizmu"

We wtorek amerykańskie władze przedstawiły szczegóły programu "Konta Trumpa". Zgodnie z założeniami, każde dziecko urodzone w Stanach Zjednoczonych od stycznia 2025 do końca 2028 roku, z amerykańskim obywatelstwem, będzie miało założone konto inwestycyjne. Rząd wpłaci na nie 1000 dolarów. Środki będą dostępne po ukończeniu przez dziecko 18 lat.

Minister finansów Stanów Zjednoczonych, Scott Bessent, podkreślił, że to początek "nowej ery kapitalizmu", a program ma pomóc młodym Amerykanom wejść w dorosłość z silniejszym zapleczem finansowym.

6,25 miliarda dolarów dla dzieci nieobjętych programem

We wtorek miliarderzy i filantropi Michael i Susan Dell zadeklarowali 6,25 mld dolarów na rzecz kont dla co najmniej 25 mln amerykańskich dzieci. Darowizna ma trafić do dzieci w wieku poniżej 11 lat, których - zgodnie z założeniem - nie obejmuje federalny program "Konta Trumpa". Dzieci mają otrzymać na konto po 250 dolarów.

Według indeksu Bloomberga Michael Dell, założyciel i szef przedsiębiorstwa Dell, jest 11. najbogatszym człowiekiem na świecie. Jego majątek oceniany jest na 148 mld dolarów.

To naprawdę jeden z najbardziej hojnych gestów w historii Ameryki - powiedział prezydent Donald Trump we wtorek w Białym Domu. Zachęcił też innych do darowizn na rzecz amerykańskich dzieci.



