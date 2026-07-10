Na niebezpiecznych wodach. Rosja wstrzymuje żeglugę przez kanał Don-Azow

RMF24

Po ostatnich atakach ukraińskich dronów na rosyjskie statki na Morzu Azowskim, Rosja tymczasowo wstrzymała ruch przez kanał Don-Azow – kluczowy szlak żeglugowy dla eksportu zboża. Decyzja może wpłynąć na niemal jedną czwartą rosyjskiego eksportu pszenicy.

W piątek Ukraina przeprowadziła zmasowany atak na rosyjskie jednostki pływające na Morzu Azowskim. Według źródeł branżowych, cytowanych przez agencję Reutera celem było 13 statków, w tym 10 tankowców. To kolejny etap ukraińskiej kampanii wymierzonej w rosyjską logistykę paliwową i transportową.

W odpowiedzi na ataki, Rosja zdecydowała się tymczasowo zamknąć kanał Don-Azow – strategiczny szlak wodny łączący rzekę Don z Morzem Azowskim. Informację tę potwierdziły dwa niezależne źródła z branży eksportu zbóż.

Eksperci szacują, że przez Morze Azowskie przechodzi nawet jedna czwarta rosyjskiego eksportu pszenicy. Tymczasowe wstrzymanie żeglugi może więc znacząco wpłynąć na światowe rynki zbożowe i eksport rosyjskich produktów rolnych.

Rosyjskie tankowce pod ostrzałem. Ukraińcy ponownie z wieloma trafieniami Siły Obrony Ukrainy przeprowadziły w nocy z 8 na 9 lipca atak na rosyjskie jednostki morskie na Morzu Azowskim. Jak poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, celem były 12 tankowców rosyjskiej floty cieni, a także holownik i statek do…

Seria ataków na kompleks paliwowy

Jak poinformował Sztab Generalny Ukrainy, w piątek zaatakowano rafinerie, terminal naftowy oraz magazyn paliw na terenie Rosji. Wśród celów znalazła się rafineria Ilskij w Kraju Krasnodarskim – jedna z największych na południu Rosji – oraz kompleks rafineryjny Ust-Ługa w obwodzie leningradzkim. Oba obiekty już wcześniej były celem ukraińskich ataków.

Według komunikatu ukraińskiego sztabu, ataki objęły również terminal naftowy i magazyn paliw w obwodzie rostowskim, gdzie doszło do eksplozji i pożarów. To kolejny etap trwającej od miesięcy kampanii, której celem jest osłabienie rosyjskiego sektora energetycznego i logistyki paliwowej.

W wyniku ukraińskich uderzeń Moskwa została zmuszona do wprowadzenia zakazu eksportu diesla, by zapewnić odpowiedni poziom dostaw na rynku krajowym. Według źródeł branżowych i wyliczeń agencji Reutera, produkcja benzyny w Rosji spadła do około 65 proc. wcześniejszego poziomu.

Nocny pogrom na Morzu Azowskim. Ukraińskie drony dopadły kolejne tankowce Ukraińcy zaatakowali ostatniej nocy dziewięć tankowców rosyjskiej floty cieni na Morzu Azowskim. To już kolejna seria skutecznych uderzeń wymierzonych w ważne dla Kremla zasoby.

Operacja na Morzu Azowskim

Dowódca ukraińskich sił dronowych, Robert Browdi, poinformował, że Ukraina zaatakowała także 10 tankowców na Morzu Azowskim. W sumie w tym tygodniu uszkodzono niemal 50 jednostek transportujących paliwo. Celem tych działań jest ograniczenie dostaw paliwa dla rosyjskich wojsk oraz izolacja okupowanego Krymu.

W wyniku ataków i zniszczeń infrastruktury, w wielu regionach Rosji oraz na Krymie pojawiły się poważne niedobory paliwa. Media donoszą o długich kolejkach na stacjach benzynowych, a władze wprowadziły limity sprzedaży benzyny i oleju napędowego dla ludności cywilnej.

Najtrudniejsza sytuacja panuje na okupowanym Krymie, gdzie – według relacji lokalnych mieszkańców – brakuje paliwa, a ceny gwałtownie rosną.

Rosyjskie władze oficjalnie potwierdzają trudności z zaopatrzeniem w paliwo, jednak zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą.