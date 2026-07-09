Rosyjskie tankowce pod ostrzałem. Ukraińcy ponownie z wieloma trafieniami

Ukraiński sztab przekazał, że operacja była wymierzona w osłabienie potencjału wojskowego i gospodarczego Rosji. Dokładna skala zniszczeń oraz skutki ataku są obecnie ustalane.
Według strony ukraińskiej zaatakowane jednostki były wykorzystywane do transportu paliw i smarów dla rosyjskich wojsk, a także do przewozu ropy naftowej i produktów ropopochodnych z pominięciem międzynarodowych sankcji. Eksport surowców energetycznych jest jednym z głównych źródeł finansowania rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie.
W środę dowódca ukraińskich Sił Systemów Bezzałogowych, major Robert „Madiar” Browdi, poinformował, że w ciągu ostatnich 72 godzin ukraińskie drony zaatakowały łącznie 19 tankowców rosyjskiej floty cieni, a także drobnicowiec i prom w Kerczu na okupowanym Krymie.
Czym jest flota cieni?
Flota cieni to określenie sieci głównie starych tankowców wykorzystywanych przez Rosję do omijania sankcji na eksport ropy i produktów naftowych. Według szacunków obejmuje ona co najmniej 600 jednostek, choć według niektórych ocen może liczyć nawet około 1600 statków na całym świecie.