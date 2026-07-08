Nocny pogrom na Morzu Azowskim. Ukraińskie drony dopadły kolejne tankowce

RMF24

Ukraińcy zaatakowali ostatniej nocy dziewięć tankowców rosyjskiej floty cieni na Morzu Azowskim. To już kolejna seria skutecznych uderzeń wymierzonych w ważne dla Kremla zasoby.

O serii najnowszych ataków poinformował w swoich mediach społecznościowych dowódca ukraińskich Sił Systemów Bezzałogowych SBS Robert „Madiar” Browdi.

Ostatniej nocy jego ludzie uderzyli dronami w dziewięć kolejnych tankowców floty cieni.

W ciągu ostatnich 72 godzin zaatakowano łącznie 19 tankowców – wyliczył wojskowy, dodając, iż należy doliczyć do tego także jeden drobnicowiec i jeden prom w położonym na Krymie Kerczu.

Browdi opublikował nagrania z najnowszych operacji.

Co to jest rosyjska flota cieni?

Tzw. flota cieni to określenie sieci głównie starych tankowców, używanych przez Rosję do omijania międzynarodowych sankcji na eksport ropy naftowej i produktów ropopochodnych.

Obecnie tzw. flota cieni liczy co najmniej 600 jednostek. Według niektórych szacunków może to być nawet około 1600 statków na całym świecie; precyzyjne ustalenie dokładnej liczby nie jest możliwe. Tworzą ją głównie tankowce małej i średniej wielkości.