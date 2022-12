Szczęśliwy finał poszukiwań 5-miesięcznych bliźniąt, które zostały porwane w poniedziałek w Columbus w Ohio. We wtorek udało się odnaleźć jednego z chłopców, wczoraj znaleziono drugie niemowlę. Braciom nic się nie stało.





Do zdarzenia doszło w poniedziałek. Matka chłopców podjechała z nimi do pizzerii w Columbus. Zostawiła dzieci w samochodzie z włączonym silnikiem i wyszła na chwilę, by odebrać zamówienie.

Gdy wróciła, auta z niemowlętami w środku nie było. Zrozpaczona kobieta natychmiast powiadomiła policję. Ktoś ukradł moje dzieci. Wysiadłam z samochodu odebrać pizzę, nie wchodziłam nawet do budynku - mówiła roztrzęsionym głosem, dzwoniąc na telefon alarmowy.