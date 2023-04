​MSZ w związku z zamachami terrorystycznymi na Zachodnim Brzegu oraz w Tel Awiwe, a także ryzykiem wystąpienia kolejnych aktów przemocy, apeluje do polskich obywateli o zachowanie szczególnej ostrożności; zaleca spokój i rozważenie przełożenia podróży do Izraela i Palestyny do czasu uspokojenia się sytuacji. MSZ wydało komunikat w tej sprawie w piątek późnym wieczorem.

W Dolinie Jordanu na Zachodnim Brzegu napastnik otworzył ogień. Zginęły dwie siostry / AA/ABACA / PAP/Abaca W związku z dzisiejszymi zamachami terrorystycznymi na Zachodnim Brzegu oraz w Tel Awiwe, a także ryzykiem wystąpienia kolejnych aktów przemocy Ambasada RP w Tel Awiwie i Biuro Przedstawiciela RP w Ramallah apelują do polskich obywateli o zachowanie szczególnej ostrożności i unikanie ryzyka - czytamy w komunikacie MSZ. Resort dyplomacji podkreśla, że w szczególności należy unikać przebywania w miejscach, które mogą być celem ataku, np. obiekty kultu religijnego, atrakcje turystyczne, bazary itp. oraz, że stanowczo należy unikać wszelkich zbiegowisk, demonstracji i sytuacji konfliktowych. W przypadku wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia - jak zaznacza MSZ - należy bezwzględnie stosować się do poleceń władz. MSZ podkreśla, że ambasada RP w Tel Awiwie i Biuro Przedstawiciela RP w Ramallah na bieżąco monitorują rozwój sytuacji oraz pozostają w bieżącym kontakcie z miejscowym władzami, ambasadami państw członkowskich UE oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP w celu pozyskania i wymiany rzetelnych informacji. Cytat Mając na uwadze obserwowany w ostatnich dniach wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie zalecamy spokój, a także, w miarę możliwości, rozważenie przełożenia podróży do Izraela i Palestyny do czasu uspokojenia się sytuacji zaznacza MSZ w komunikacie W związku z ryzykiem wystąpienia ataków rakietowych przypominamy, że w przypadku zagrożenia ostrzałem uruchamiane są syreny alarmowe (dźwięk ciągły modulowany), po usłyszeniu których należy udać się niezwłocznie do schronu (zlokalizowanego w mieszkaniu lub budynku, a także w miejscach publicznych - oznaczone pomarańczowymi znakami +public shelter+) i przebywać w nim 10 minut od momentu wyłączenia syren. Szczegółowa instrukcja zamieszczona jest na stronie MSZ w sekcji +Informacje dla podróżujących - przypomina resort dyplomacji. MSZ zachęca też do korzystania z serwisu Odyseusz wszystkich, którzy przebywają lub planują pobyt poza granicami Polski, w tym także w Izraelu lub Palestynie. W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie mogło nawiązać z Państwem kontakt, a także udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy. W sytuacjach nagłych istnieje możliwość kontaktu z konsulem w Tel Awiwie pod numerem telefonu dyżurnego: numer alarmowy wybierany z lokalnego telefonu stacjonarnego lub komórkowego: 0-54-744-4106, a numer alarmowy wybierany z Polski lub z polskiego telefonu komórkowego zagranicą: 00972-54-744-4106 - informuje MSZ. Dwa zamachy: w Tel Awiwie i na Zachodnim Brzegu W piątek późnym wieczorem izraelskie służby medyczne podały, że w ataku w Tel Awiwie zginął obywatel Włoch, a siedmiu innych turystów zostało rannych. Jak poinformowała policja, zamachowiec wjechał autem w grupę ludzi w pobliżu nadmorskiej promenady. Gdy próbował wyciągnąć broń, został zastrzelony przez policjanta. Dziennik "Times of Israel" podał na swej stronie internetowej, że ranni to turyści z Włoch i Wielkiej Brytanii. W piątek doszło także do strzelaniny w Dolinie Jordanu na Zachodnim Brzegu. Zginęły w niej dwie Izraelki, a trzecia została ciężko ranna. Według agencji Associated Press, samochód, którym jechały kobiety został ostrzelany przez Palestyńczyków.



Premier Izraela Benjamin Netanjahu nakazał w piątek wieczorem zmobilizowanie sił bezpieczeństwa, w tym dodatkowych oddziałów wojskowych. Wzrost napięcia między Izraelem a Palestyńczykami W czwartek palestyńska organizacja zbrojna Hamas wystrzeliła z Libanu w kierunku Izraela 34 pociski rakietowe; to największy ostrzał z terytorium tego państwa od 2006 roku, czyli od czasu naszej wojny z szyickim Hezbollahem - powiadomiły źródła w izraelskiej armii, cytowane przez agencję Reutera. Większość, bo aż 25 pocisków, została zneutralizowana przez izraelski system antyrakietowy Żelazna Kopuła. Nie odnotowano ofiar śmiertelnych, jeden mężczyzna doznał lekkich obrażeń - poinformował Reuters za siłami zbrojnymi Izraela i służbami medycznymi w tym państwie. Po tym, jak w środę izraelska policja użyła wobec muzułmańskich wiernych w meczecie Al-Aksa w Jerozolimie granatów ogłuszających i gumowych kul, palestyńscy bojownicy wystrzelili rakiety ze Strefy Gazy w kierunku Izraela. Sytuacja w Izraelu jest napięta. Trwa żydowskie święto Paschy oraz święty dla muzułmanów miesiąc ramadan. W środę izraelska policja dwukrotnie starła się z muzułmańskimi wiernymi w meczecie Al-Aksa w Jerozolimie. Eskalacja przemocy spowodowała wymianę ognia w Strefie Gazy i podsyciła obawy przed dalszymi rozruchami. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres był "zszokowany i zbulwersowany" obrazami izraelskich sił bezpieczeństwa bijących ludzi w meczecie, zwłaszcza że doszło do tego w czasie świętym dla żydów, chrześcijan i muzułmanów, który powinien być okresem pokoju. W ostatnich miesiącach przemoc na Zachodnim Brzegu osiągnęła rekordowy poziom, a palestyńscy przedstawiciele służby zdrowia uważają, że początek 2023 r. będzie najbardziej śmiercionośny dla Palestyńczyków od co najmniej 20 lat - podała AP. Według jej danych od początku roku prawie 90 Palestyńczyków zginęło w izraelskich ostrzałach Zachodniego Brzegu, a 16 osób w palestyńskich atakach wymierzonych w Izraelczyków. Istnieją obawy, że w najbliższych dniach na okupowanym Zachodnim Brzegu i w Jerozolimie mogą wybuchnąć kolejne starcia, ponieważ muzułmański ramadan zbiega się w czasie z żydowską Paschą i chrześcijańską Wielkanocą. Pisaliśmy o tym: Zamach w Tel Awiwie. Ofiara i ranni to turyści