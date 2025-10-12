W trakcie meczu Litwa - Polska w ramach eliminacji do piłkarskich MŚ mogą wystąpić problemy z transmisją. TVP wydała komunikat, w którym powołuje się na operatora satelitarnego Eutelsat, informującego, że w związku z „obcą ingerencją w łącza satelitarne" mogą wystąpić zakłócenia lub przerwy w relacji.

"Obca ingerencja w łącza satelitarne" - TVP informuje o możliwych zakłóceniach transmisji meczu / Shutterstock

Telewizja Polska poinformowała w niedzielę wieczorem, powołując się na operatora satelitarnego Eutelsat, że w związku z "obcą ingerencją w łącza satelitarne", za pośrednictwem których jest transmitowany mecz eliminacji piłkarskich mistrzostw świata Litwa - Polska, mogą wystąpić zakłócenia lub przerwy w relacji.

"Operator satelitarny Eutelsat informuje o obcej ingerencji w łącza satelitarne, za pośrednictwem których ma być transmitowany mecz Litwa - Polska. W związku z tym mogą wystąpić zakłócenia lub przerwy w transmisji. Trwają działania mające na celu zabezpieczenie transmisji" - napisano na platformie X.