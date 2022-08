Belgijskie ministerstwo sprawiedliwości pilnie poszukuje chętnych do pracy w więzieniach - poinformował w czwartek portal informacyjny Brussels Times. W związku z tym będzie namawiać do tego fanów metalu, którzy zgromadzą się w weekend na festiwalu muzycznym Alcatraz w Kortrijk w zachodniej Belgii.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jestem pewien, że znajdziemy kandydatów wśród fanów metalu. Znam dobrze metalową publiczność: to ludzie, którzy chcą przyczynić się do poprawy społeczeństwa i pomóc swoim bliźnim. To są ludzie, których szukamy - oświadczył belgijski minister sprawiedliwości Vincent Van Quickenborne cytowany przez Brussels Times.



Na rynku pracy brakuje ludzi. Nie tylko firmy szukają odpowiednich kandydatów do pracy, ale także wymiar sprawiedliwości. Dlatego dużo aktywniej szukamy właściwych osób - dodał.



Jego ministerstwo będzie prowadzić kampanię informacyjną wśród publiczności festiwalu Alcatraz, który rozpoczyna się w piątek i przyciągnie prawdopodobnie około 25 tys. osób.