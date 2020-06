Na waszyngtońskim Chinatown policja używa w nocy z poniedziałku na wtorek granatów hukowych, żeby rozpędzić demonstrantów. Nad dzielnicą latały cztery śmigłowce oraz kilka dronów. W niektórych sklepach wybito szyby. Do protestów dochodziło też w Nowym Jorku.

/ Samuel Corum / PAP/EPA

Jak podkreślają zagraniczne agencje - jak na razie - nie doszło do poważnych starć z policją. W Chinatown pojawiło się co najmniej kilkadziesiąt samochodów policyjnych. Żeby przepędzić manifestujących policja używa granatów hukowych oraz flar.



Od godz. 19 w poniedziałek (1 w nocy w Polsce we wtorek) obowiązuje w Waszyngtonie godzina policyjna.



Trump w Ogrodzie Różanym

W oświadczeniu wygłoszonym w Ogrodzie Różanym Białego Domu prezydent USA zapowiedział mobilizację wszystkich sił, aby zapewnić spokój w kraju.



Natychmiastowo mobilizuję wszystkie możliwe federalne cywilne i wojskowe środki, by powstrzymać zamieszki i plądrowanie - powiedział Donald Trump.



Moim podstawowym i najważniejszym obowiązkiem jako prezydenta jest obrona naszego wspaniałego kraju i ludzi - podkreślił. Prezydent Stanów Zjednoczonych jednocześnie wezwał również gubernatorów do wykorzystania oddziałów Gwardii Narodowej jeżeli zajdzie taka potrzeba.



Zapowiedział, że jeśli władze stanowe i miejskie nie zaprowadzą porządku, to użyje do pomocy amerykańskiego wojska. Moim podstawowym i najważniejszym obowiązkiem jako prezydenta jest obrona naszego wspaniałego kraju i ludzi - powiedział Donald Trump w wystąpieniu w Ogrodzie Różanym.



Protesty w Nowym Jorku

Mimo oświadczenia Donalda Trumpa do protestów dochodziło też w Nowym Jorku. Kilka tysięcy osób zgromadziło się na demonstracji m.in. na Broadwayu, Times Square, w Greenwich Village na Manhattanie oraz przed salą widowiskową Barclay’s Center na Brooklynie. Tłum przemaszerował przez łączący obie dzielnice most Brooklyn Bridge.



Pojawiły się doniesienia o plądrowaniu sklepów na Piątej Alei, czy na placu Union Square.

W Washington Square Park szef nowojorskiej policji Terence A. Monahan zapewniał, że nie ma w mieście funkcjonariusza, który usprawiedliwiałby to, co się stało w Minnesocie.



Jesteśmy z wami. (...) Nie możemy walczyć (z wami - PAP). My tu mieszkamy. To jest nasz dom - podkreślił. Do zachowania spokoju wzywał gubernator stanu Andrew Cuomo.



Chcesz protestować, to nie daj się wykorzystać (...). Nie rób z tego zasłony dla działalności przestępczej - apelował w telewizji MSNBC.



Pogrzeb George'a Floyda odbędzie się 9 czerwca w Houston - poinformował Ben Crump, prawnik rodziny zabitego w Minneapolis przez policję 46-letniego Afroamerykanina. Wcześniej w czwartek odbędą się uroczystości żałobne.