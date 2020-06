"Natychmiastowo mobilizuję wszystkie możliwe federalne cywilne i wojskowe środki, by powstrzymać zamieszki i plądrowanie" - powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Oświadczenie ma związek z zamieszkami po śmierci czarnoskórego George'a Floyda. "Moim podstawowym i najważniejszym obowiązkiem jako prezydenta jest obrona naszego wspaniałego kraju i ludzi" - podkreślił.

Trump: Mobilizuję wszystkie możliwe federalne siły cywilne i wojskowe / SHAWN THEW / PAP/EPA

Donald Trump zaznaczył w oświadczeniu, że wszyscy Amerykanie są "słusznie oburzeni" zabójstwem George'a Floyda. Jestem sojusznikiem wszystkich protestujących pokojowo - zastrzegł. Potępił jednocześnie akty wandalizmu podczas protestów. Niektóre z nich nazwał "aktami wewnętrznego terroryzmu".



Poprosiłem dziś każdego gubernatora, by rozmieścił Gwardię Narodową w takiej liczbie, byśmy zdominowali ulice. (...) Jeśli miasto czy stan odmówią podjęcia działań koniecznych do obrony życia i mienia ich mieszkańców, to rozmieszczę amerykańskie wojsko i szybko rozwiążę problem za nich - stwierdził prezydent USA.



Donald Trump zakończył swoje przemówienie w Ogrodzie Różanym Białego Domu bez odpowiadania na pytania od dziennikarzy. W trakcie jego wystąpienia słychać było ostrzegawcze strzały policji do demonstrujących ludzi, którzy zebrali się przed rezydencją prezydenta.



Trump wzywa gubernatorów do wykorzystania sił Gwardii Narodowej

Prezydent Stanów Zjednoczonych jednocześnie wezwał również gubernatorów do wykorzystania oddziałów Gwardii Narodowej jeżeli zajdzie taka potrzeba.



Zapowiedział, że jeśli władze stanowe i miejskie nie zaprowadzą porządku, to użyje do pomocy amerykańskiego wojska. Moim podstawowym i najważniejszym obowiązkiem jako prezydenta jest obrona naszego wspaniałego kraju i ludzi - powiedział w wystąpieniu w Ogrodzie Różanym.



Od godziny 19 w poniedziałek (1 w nocy w Polsce we wtorek) w Waszyngtonie obowiązuje godzina policyjna.



Po oświadczeniu w Ogrodzie Różanym prezydent USA wyszedł z Białego Domu. Pojawił się przed ewangelickim kościołem św. Jana, w którym w nocy z niedzieli na poniedziałek podpalono piwnicę. Towarzyszyli mu uzbrojeni funkcjonariusze. W prawej ręce trzymał Biblię.



Jego śmierć wywołała falę protestów. Jest data pogrzebu George'a Floyda

Pogrzeb George'a Floyda odbędzie się 9 czerwca w Houston - poinformował Ben Crump, prawnik rodziny zabitego w Minneapolis przez policję 46-letniego Afroamerykanina. Wcześniej w czwartek odbędą się uroczystości żałobne.



Dwóch lekarzy, którzy przeprowadzili sekcję zwłok Floyda, uznało w poniedziałek, że przyczyną jego śmierci było uduszenie na skutek przyciskania szyi oraz kręgosłupa kolanami przez funkcjonariuszy. Zaznaczyli, że wcześniej mężczyzna nie miał żadnych schorzeń, które mogłyby przyczynić się do jego śmierci.