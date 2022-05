Stan zdrowia byłego prezydenta Gruzji Micheila Saakaszwilego, przebywającego w tym kraju w jednym z więzień, jest poważny - podał azerski portal 1News. Od lutego polityk posiadający również obywatelstwo Ukrainy prowadził głodówkę.

Micheil Saakaszwili / IRAKLI GEDENIDZE / POOL / PAP/EPA

O złym stanie zdrowia Saakaszwilego mówiono już wcześniej, kiedy w areszcie śledczym przez 51 dni prowadził strajk głodowy na znak sprzeciwu wobec wyroku skazującego z 2018 r. Zgodnie z tym orzeczeniem byłemu prezydentowi zasądzono karę 6 lat więzienia za rzekome nadużycie stanowiska, co on sam uznaje za werdykt motywowany politycznie.

Portal przypomina, że po pierwszym strajku głodowym niezależny zespół medyczny stwierdził pogorszenie się zdrowia Saakaszwilego “w wyniku tortur, złego traktowania, nieodpowiedniej opieki medycznej i długotrwałej głodówki".

Saakaszwili został zatrzymany 1 października po powrocie do Gruzji z Ukrainy. Osadzono go w areszcie więziennym, a władze zapowiedziały, że nie może on liczyć ani na ułaskawienie, ani na ekstradycję na Ukrainę, której jest też obywatelem.

Polityk wrócił do Gruzji mimo ciążących na nim prawomocnych wyroków więzienia. Prezydent Gruzji w latach 2004-2007 i 2008-2013 został wcześniej skazany zaocznie za nadużycia władzy w czasie pełnienia urzędu. On sam uważa, że sprawy karne wszczęte wobec niego po dojściu do władzy oponentów z rządzącej partii Gruzińskie Marzenie są motywowane politycznie.

Pod koniec 2021 r. MSZ Ukrainy, której również obywatelem jest Saakaszwili, zaapelowało do władz gruzińskich o traktowanie polityka z "szacunkiem".