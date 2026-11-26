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Rosja miała zaakceptować udział przedstawicieli Europy w wielostronnych negocjacjach w sprawie Ukrainy, planowanych na grudzień – informuje RBC-Ukraina, powołując się na źródło zbliżone do rozmów. Konieczne ma być jeszcze ustalenie i formalne zatwierdzenie formatu europejskiej reprezentacji.

Kwestia udziału państw europejskich w negocjacjach dotyczących zakończenia rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie pozostaje jednym z kluczowych tematów debaty międzynarodowej. Europejscy partnerzy Kijowa wielokrotnie podkreślali, że trwałe porozumienie pokojowe powinno uwzględniać bezpieczeństwo Ukrainy i całej Europy.

Jak podał ukraiński portal, Moskwa ma dopuszczać obecność Europejczyków przy stole negocjacyjnym. Źródło RBC-Ukraina zaznacza jednak, że udział Europy wymaga „zalegalizowania” oraz precyzyjnego określenia, kto i w jakiej formule będzie reprezentował europejską stronę.

W każdym razie będzie to spotkanie czterostronne, z udziałem Europejczyków, Rosjanie się na to zgadzają. Bardzo ważne jest, aby najpierw ostatecznie zalegalizować udział Europejczyków w procesie negocjacyjnym, wtedy nie będzie można ich stamtąd wyrzucić - przekazuje źródło portalu.

Wcześniej Moskwa wysyłała sprzeczne sygnały w kontekście obecności europejskich negocjatorów w trakcie rozmów o zakończeniu wojny. Najpierw przedstawiciele Kremla twierdzili, że wraz z Europą chcą rozmawiać nie tylko o Ukrainie, a o strukturze bezpieczeństwa całego kontynentu.

Później, doradca Władimira Putina Jurij Uszakow twierdził, że miejsca przy stole negocjacyjnym nie ma dla Europejczyków, bo „nikt tego z Rosją nie ustalał”. Zaznaczał też, że najbliższa runda rozmów z pewnością będzie miała charakter wyłącznie trójstronny i będzie w nich uczestniczyć Rosja, Ukraina i Stany Zjednoczone.

Rosja jednak nie zgadza się na udział Europy w rozmowach pokojowych Włączenie państw europejskich do trójstronnych negocjacji z udziałem USA, Rosji i Ukrainy nie zostało ostatecznie uzgodnione z Moskwą – oświadczył doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow. Według Kremla kolejna runda rozmów odbędzie się jeszcze bez…

Format E5 z udziałem Polski

Polska ma wejść w skład europejskiego zespołu negocjacyjnego w rozmowach dotyczących zakończenia rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie. W formacie E5 znajdą się także Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy oraz przedstawiciele instytucji Unii Europejskiej.

O utworzeniu specjalnego zespołu negocjacyjnego przywódcy europejscy mieli zdecydować po rozmowach podczas szczytu w Dublinie. Informację potwierdził przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa.

Jak przekazał, grupa będzie reprezentowała wspólne stanowisko Europy w rozmowach o przyszłości Ukrainy i bezpieczeństwie kontynentu.

Premier Donald Tusk ocenił, że obecność Polski w tym gronie ma duże znaczenie.

Ucieszyłem się, tak powiem nieskromnie, dostałem gratulacje od wielu liderów, bo Polska będzie w tym formacie odgrywała kluczową rolę – powiedział szef rządu po nieformalnym szczycie w Dublinie.