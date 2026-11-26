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Policjanci zatrzymali wieczorem kierowcę czerwonego Chevroleta Corvette, który w czwartek rano w Kielcach, uciekając przed funkcjonariuszami, uderzył w radiowóz. Mężczyzna jechał też pod prąd i chodnikiem. Na drodze ekspresowej S7 zdołał zgubić ścigających go funkcjonariuszy.

W czwartek po godz. 18 policja poinformowała o zatrzymaniu poszukiwanego kierowcy.

41-letni mężczyzna został zatrzymany przez kieleckich policjantów na terenie Kielc. Obecnie trwają czynności z jego udziałem. Więcej informacji w tej sprawie przekażemy w piątek – poinformowała podkom. Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Uderzył w radiowóz

Do próby zatrzymania pojazdu doszło w czwartek rano na ulicy Warszawskiej w Kielcach. Podkom. Małgorzata Perkowska-Kiepas relacjonowała, że za kierownicą Chevroleta Corvette siedział poszukiwany przez funkcjonariuszy 41-latek.

Mężczyzna nie zatrzymał się pomimo wydawanych przez policjantów sygnałów świetlnych i dźwiękowych. W trakcie pościgu doprowadził do kolizji z policyjnym radiowozem. Następnie uciekał trasą S7 w kierunku Skarżyska-Kamiennej.

Pod prąd i po chodniku

Z relacji świadków, z którymi rozmawiał reporter PAP, wynikało, że mężczyzna, uciekając ulicą gen. T. Kościuszki, jechał pod prąd oraz kilkaset metrów chodnikiem. Podczas tych manewrów pojazd zahaczył o zaparkowany samochód, otarł się o drzewo, po czym pojechał miejskimi ulicami w stronę Wiśniówki, gdzie wjechał na drogę ekspresową S7.

Szybko przemieszczający się czerwony samochód był później widziany m.in. na trasie S7 w pobliżu Łącznej.