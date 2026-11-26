W czwartek po godz. 18 policja poinformowała o zatrzymaniu poszukiwanego kierowcy.
41-letni mężczyzna został zatrzymany przez kieleckich policjantów na terenie Kielc. Obecnie trwają czynności z jego udziałem. Więcej informacji w tej sprawie przekażemy w piątek – poinformowała podkom. Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.
Uderzył w radiowóz
Do próby zatrzymania pojazdu doszło w czwartek rano na ulicy Warszawskiej w Kielcach. Podkom. Małgorzata Perkowska-Kiepas relacjonowała, że za kierownicą Chevroleta Corvette siedział poszukiwany przez funkcjonariuszy 41-latek.
Mężczyzna nie zatrzymał się pomimo wydawanych przez policjantów sygnałów świetlnych i dźwiękowych. W trakcie pościgu doprowadził do kolizji z policyjnym radiowozem. Następnie uciekał trasą S7 w kierunku Skarżyska-Kamiennej.
Pod prąd i po chodniku
Z relacji świadków, z którymi rozmawiał reporter PAP, wynikało, że mężczyzna, uciekając ulicą gen. T. Kościuszki, jechał pod prąd oraz kilkaset metrów chodnikiem. Podczas tych manewrów pojazd zahaczył o zaparkowany samochód, otarł się o drzewo, po czym pojechał miejskimi ulicami w stronę Wiśniówki, gdzie wjechał na drogę ekspresową S7.
Szybko przemieszczający się czerwony samochód był później widziany m.in. na trasie S7 w pobliżu Łącznej.