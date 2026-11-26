RMF24

W Rozmowie o 7.00 w RMF FM i Radiu RMF24 porozmawiamy z prof. Jolantą Tkaczyk, dyrektorką Centrum Analiz Marketingowych i kierowniczką Katedry Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego, o Black Week i mechanizmach, które mają skłonić nas do zakupów. Czy rzeczywiście możemy liczyć na wyjątkowe okazje? A może sklepy wykorzystują marketingowe sztuczki, by sprawić, że wydamy więcej?

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Jak sprzedawcy konstruują promocje, by przyciągnąć naszą uwagę? Czy przekreślone ceny i wielkie rabaty zawsze oznaczają realną oszczędność? Jak rozpoznać sztucznie zawyżone ceny i fałszywe okazje?

Zapytamy również, jakie psychologiczne mechanizmy wykorzystują sklepy, by wywołać w nas poczucie pilności i przekonanie, że musimy kupić coś właśnie teraz. Czy odliczanie czasu do końca promocji, komunikaty o ostatnich sztukach produktu i hasła o ograniczonej dostępności rzeczywiście odzwierciedlają rzeczywistość?

Czy jesteśmy w stanie skutecznie bronić się przed marketingowymi trikami? Jak kupować rozsądnie podczas Black Week i nie dać się złapać w pułapkę pozornych oszczędności?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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