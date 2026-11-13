Polska wśród państw negocjujących z Rosją ws. Ukrainy

RMF24

Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa przyznał, że Polska znajdzie się wśród państw negocjujących w sprawie zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie. W gronie tym ze strony europejskiej znajdą się również Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy a także instytucje Unii Europejskiej. „Ucieszyłem się, tak powiem nieskromnie, dostałem gratulacje od wielu liderów, bo Polska będzie w tym formacie odgrywała kluczową rolę” - powiedział wracający ze szczytu w Dublinie premier Donald Tusk.

Po rozmowach na szczycie w Dublinie przywódcy państw europejskich uzgodnili powołanie specjalnego zespołu negocjacyjnego, w skład którego wejdą przedstawiciele tzw. grupy E5: Polska, Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy, a także instytucje UE.

„Bild”: Rosja miała postawić warunki dotyczące Finlandii, krajów bałtyckich i NATO Rosja podczas nieformalnych rozmów w Abu Zabi na temat zakończenia wojny przeciwko Ukrainie miała zażądać wyjścia Finlandii z NATO oraz wycofania sił Sojuszu z Estonii, Łotwy i Litwy – podał niemiecki dziennik „Bild”.

Jak podkreślił Antonio Costa, zespół ten będzie działał w ścisłej koordynacji i pełnej jedności, reprezentując wspólne europejskie stanowisko w rozmowach dotyczących przyszłości Ukrainy.

Europa musi przemawiać jednym, wyraźnym (...) głosem we wszystkich dyskusjach kształtujących przyszłość Ukrainy oraz bezpieczeństwo naszego kontynentu – zaznaczył Costa podczas konferencji prasowej.

Szczyt w Dublinie

W spotkaniu w Dublinie uczestniczyli również wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa – Jared Kushner i Steve Witkoff. Obaj przybyli do Irlandii prosto z Moskwy, gdzie rozmawiali z Władimirem Putinem. Obecność amerykańskich przedstawicieli oraz prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego podkreśliła międzynarodowy charakter rozmów i wagę, jaką świat zachodni przywiązuje do zakończenia konfliktu.

Jared Kushner poinformował po spotkaniu, że kolejna runda rozmów między Rosją a Ukrainą zostanie rozszerzona o przedstawicieli państw europejskich.

Tusk: ucieszyłem się

Po nieformalnym szczycie w Dublinie premier Polski Donald Tusk przyznał, że wszyscy poparli ideę formatu E5, a Polska będzie odgrywała kluczową rolę w rozmowach USA, Ukrainy i Rosji.

Ucieszyłem się, tak powiem nieskromnie, dostałem gratulacje od wielu liderów, bo Polska będzie w tym formacie odgrywała kluczową rolę — powiedział Tusk w drodze powrotnej ze stolicy Irlandii.

Premier zaznaczył też, że grupa E5 będzie odpowiedzialna za dalszy przebieg negocjacji. Dla nas to było bardzo ważne - przyznał Tusk. Podkreślił, że ważne jest także to, by unikać jakichkolwiek niepotrzebnych ustępstw wobec Rosji.

Nie ma mowy o rewizji architektury bezpieczeństwa w Europie - to, czego domaga się Putin. Będziemy i musimy rozmawiać o pokoju na Ukrainie, sprawiedliwym, także o przyszłości Ukrainy, jeśli chodzi o UE, NATO, ale na pewno nie będziemy zgadzali się w żadnym wypadku na zmiany w architekturze bezpieczeństwa europejskiego na korzyść Rosji - podkreślił.

Jednoosobowo zespół reprezentować będzie szef Rady Europejskiej i będzie on przedstawiał wspólne stanowisko. Natomiast w procesie negocjacji, oprócz szefa Rady Europejskiej i szefowej KE, uczestniczyć także będą, przede wszystkim na poziomie doradców ds. bezpieczeństwa - u nas to jest Robert Kupiecki (wiceszef MSZ - przyp. red.) - właśnie przedstawiciele tej piątki - dodał szef rządu.