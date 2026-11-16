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Włączenie państw europejskich do trójstronnych negocjacji z udziałem USA, Rosji i Ukrainy nie zostało ostatecznie uzgodnione z Moskwą – oświadczył doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow. Według Kremla kolejna runda rozmów odbędzie się jeszcze bez udziału Europy, co stawia pod znakiem zapytania wcześniejsze zapowiedzi amerykańskich wysłanników.

Władze w Moskwie skutecznie studzą entuzjazm związany z włączeniem Starego Kontynentu do procesu pokojowego. Doradca Władimira Putina, Jurij Uszakow, podkreślił w poniedziałek, że choć w przestrzeni publicznej pojawiają się głosy o poszerzeniu formatu negocjacji, kwestia ta nie była uzgadniana ze stroną rosyjską - podała Meduza.

Zdaniem przedstawiciela Kremla droga do dopuszczenia Europy do stołu rokowań jest jeszcze daleka i wymaga spełnienia szeregu warunków, a co najmniej jedna najbliższa runda musi odbyć się w dotychczasowym, trójstronnym gronie.

Ktoś mówi o rozszerzeniu formatu, ale nie zostało to z nami uzgodnione – podkreślił urzędnik.

Uszakow dodał, że przynajmniej jedna kolejna runda rozmów musi odbyć się w stałym formacie trójstronnym.

Polska wśród państw negocjujących z Rosją ws. Ukrainy Przewodniczący Rady Europejskiej António Costa przyznał, że Polska znajduje się wśród państw negocjujących w sprawie wojny Rosji przeciwko Ukrainie. W gronie tym ze strony europejskiej znajdą się również Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy a…

Sprzeczne sygnały po spotkaniu z wysłannikami USA

Stanowisko Uszakowa stoi w wyraźnej sprzeczności z niedawnymi deklaracjami płynącymi z Waszyngtonu.

O rozszerzeniu formatu rozmów mówił specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff po swoim spotkaniu z Władimirem Putinem, do którego doszło 12 listopada.

W samej Rosji komunikaty w tej sprawie pozostają niejednoznaczne i najprawdopodobniej nie jest to kwestia przypadku, a zaplanowanej strategii negocjacyjnej, wprowadzającej chaos i niepewność w szeregach krajów zachodnich, które oczekują, że będą mogły rozmawiać z przedstawicielami Kremla o faktach i w oparciu o faktyczną wolę zakończenia krwawego konfliktu w Ukrainie. Nic z tego.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przyznał co prawda, że Moskwa nie sprzeciwia się udziałowi Europejczyków, ale zaznaczył, że wiążąca decyzja zapadnie dopiero wtedy, gdy Rosja upewni się co do „rzeczywistych intencji i gotowości” Europy do wspierania procesu pokojowego. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przedstawiło jeszcze bardziej kategoryczną wersję wydarzeń, twierdząc, że podczas spotkania Putina z Witkoffem temat obecności państw europejskich w negocjacjach w ogóle nie był poruszany.

Wcześniej w oficjalnych komentarzach Kremla informowano, że obecność Europejczyków w trakcie rozmów jest pożądana, bo tylko taki format pozwoli osiągnąć porozumienie w kwestii bezpieczeństwa całego kontynentu.

Europejczycy na tyle poważnie wzięli te zapewnienia, że poczynili już konkretne przygotowania do ewentualnego dołączenia do rozmów. Ustalono, że interesy kontynentu przy stole negocjacyjnym mieliby reprezentować doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego pięciu kluczowych państw – Polski, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch – wspierani przez doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego Unii Europejskiej. Stanowisko Kremla sugeruje jednak, że delegacja ta będzie musiała jeszcze poczekać na swoją kolej.