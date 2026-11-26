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Po tym jak NBP wstrzymał płatności dla Trybunału, rząd szukał możliwości finansowania. Ostatecznie przyjęto uchwałę ws. podjęcia środków niezbędnych do zapobieżenia sytuacji kryzysowej związanej z funkcjonowaniem TK. Premier Donald Tusk wydał dyspozycję, by Bank Gospodarstwa Krajowego zapewnił finansowanie. Czy to rozwiązanie jest zgodne z prawem? Czy pieniądze wpłyną do Trybunału i jego pracowników z końcem miesiąca? Gościem w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Waldemar Żurek, szef Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokurator Generalny.

Jestem prezesem na uchodźstwie - mówił w Parlamencie Europejskim Bogdan Święczkowski. Jego zdaniem działania w TK mają doprowadzić do tego, żeby na jesieni przyszłego roku nie odbyły się wolne, bezpośrednie i równe wybory parlamentarne. Jak do tych zarzutów odniesie się minister sprawiedliwości?

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska przekazała Waldemarowi Żurkowi cztery uchwały o uchyleniu immunitetów Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego. Dlaczego do tej pory prokuratura ich nie wezwała? Na co czekają prokuratorzy?

Zapytamy także o to, dlaczego do Sejmu nie wpłynęły wnioski prokuratury w sprawie uchylenia immunitetu Szymonowi Hołowni. Według informacji „Rzeczpospolitej” wnioski wobec byłego marszałka Sejmu oraz Michała Koboski zostały wstrzymane. Sprawa dotyczy Collegium Humanum.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM.

Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom. Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.