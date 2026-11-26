Jestem prezesem na uchodźstwie - mówił w Parlamencie Europejskim Bogdan Święczkowski. Jego zdaniem działania w TK mają doprowadzić do tego, żeby na jesieni przyszłego roku nie odbyły się wolne, bezpośrednie i równe wybory parlamentarne. Jak do tych zarzutów odniesie się minister sprawiedliwości?
Sędzia Anna Korwin-Piotrowska przekazała Waldemarowi Żurkowi cztery uchwały o uchyleniu immunitetów Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego. Dlaczego do tej pory prokuratura ich nie wezwała? Na co czekają prokuratorzy?
Zapytamy także o to, dlaczego do Sejmu nie wpłynęły wnioski prokuratury w sprawie uchylenia immunitetu Szymonowi Hołowni. Według informacji „Rzeczpospolitej” wnioski wobec byłego marszałka Sejmu oraz Michała Koboski zostały wstrzymane. Sprawa dotyczy Collegium Humanum.
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