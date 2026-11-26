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Jak może wyglądać Rosja pod koniec dekady? Autorzy najnowszej analizy Russia Matters przy Uniwersytecie Harvarda przedstawiają cztery alternatywne scenariusze rozwoju kraju. Zwracają uwagę, że o przyszłości Rosji zdecydują m.in. przebieg wojny przeciwko Ukrainie, kondycja gospodarki, relacje z Chinami oraz stabilność wewnętrzna państwa. Ich zdaniem kraj Władimira Putina będzie pogrążał się w stagnacji, tracił technologiczny dystans do innych potęg i coraz silniej uzależniał się od Chin.

Tekst „Russia’s Alternative Futures to 2030: Four Scenarios” opublikowany przez portal Russia Matters ma charakter analizy scenariuszowej. Autorzy – Arthur Martirosyan i Simon Saradzhyan – nie wskazują jednego najbardziej prawdopodobnego wariantu, lecz opisują cztery możliwe ścieżki rozwoju wydarzeń do 2030 roku.

Tego rodzaju metoda ma pomóc w ocenie konsekwencji różnych decyzji politycznych i czynników zewnętrznych. W centrum analizy znajduje się pytanie o trwałość rosyjskiego systemu politycznego oraz zdolność państwa do prowadzenia długofalowej rywalizacji z Zachodem.

Wojna i gospodarka kluczowymi czynnikami

Wśród najważniejszych elementów wpływających na przyszłość Rosji pozostają skutki pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Długotrwały konflikt oznacza dla Moskwy wysokie wydatki wojskowe, presję na budżet i rynek pracy, a także rosnącą zależność od partnerów spoza Zachodu.

Znaczenie będą miały również sankcje oraz dostęp Rosji do technologii, kapitału i zagranicznych rynków. Choć rosyjska gospodarka dostosowała się do części ograniczeń, długookresowe koszty izolacji mogą wpływać na tempo rozwoju kraju i jakość życia obywateli.

Autorzy wskazują też na rolę relacji Moskwy z Pekinem. Chiny stały się dla Rosji jednym z najważniejszych odbiorców surowców i źródeł importu po ograniczeniu kontaktów handlowych z państwami zachodnimi.

Współpraca nie oznacza jednak pełnej równowagi między partnerami.

Scenariusze dotyczą nie tylko polityki zagranicznej. Istotne są również stabilność władzy, nastroje społeczne, sytuacja demograficzna i zdolność państwa do utrzymania kontroli nad regionami oraz elitami.

Russia Matters podkreśla, że wydarzenia najbliższych lat mogą przesądzić, czy Rosja pozostanie państwem zdolnym do aktywnej polityki mocarstwowej, czy też będzie musiała skoncentrować się przede wszystkim na problemach wewnętrznych.

Czy Rosja przetrwa gospodarczo? / Shutterstock

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Cztery warianty przyszłości Rosji

Badacze oparli analizę na dwóch głównych kryteriach: wewnętrznej stabilności reżimu oraz stopniu zewnętrznej izolacji Rosji. Na tej podstawie wyróżnili cztery możliwe scenariusze do 2030 roku:

„Oblężona twierdza” – wysoka stabilność władzy i wysoka izolacja;

„Nowy Tylża” – wysoka stabilność przy mniejszej izolacji;

„Pęknięta struna” – stopniowa erozja systemu pod wpływem niepowodzeń wojennych i problemów gospodarczych;

„Ktoś popełnił błąd” – konflikt wśród elit i otwarta walka między ich przedstawicielami.

Dla Kremla najkorzystniejszy byłby wariant „nowej Tylży”, nawiązujący do pokoju zawartego w 1807 roku przez Imperium Rosyjskie i napoleońską Francję. Taki scenariusz zakładałby strategiczne zwycięstwo Rosji w wojnie z Ukrainą, pokój na warunkach Moskwy oraz podział Europy na amerykańską i rosyjską strefę wpływów.

„Nowa Tylża”, to - według badaczy - nie jest jednak najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju wypadków.

Najbardziej prawdopodobna „oblężona twierdza”

Autorzy raportu „Russia’s Alternative Futures to 2030: Four Scenarios” – Arthur Martirosyan i Simon Saradzhyan – oceniają, że najbardziej realny jest obecnie scenariusz nazwany „oblężoną twierdzą”.

Zakłada on wysoką stabilność rosyjskiego systemu władzy przy jednoczesnej głębokiej izolacji międzynarodowej. Prawdopodobieństwo realizacji tego wariantu analitycy oszacowali na 55–59 proc.

Według badaczy nie byłby to jednak początek upadku państwa, lecz trwały model długofalowej konfrontacji Rosji z Zachodem.

Scenariusz „oblężonej twierdzy” oznaczałby słaby wzrost gospodarczy – w granicach 0,5–2 proc. – oraz dalsze problemy demograficzne. Autorzy prognozują utrzymywanie się niskiej dzietności, emigrację wykształconych obywateli i spadek dochodów z eksportu surowców energetycznych.

W analizie wskazano też na dalsze kurczenie się sektora prywatnego. Politycznie sterowany podział zasobów ma ograniczać niezależne inicjatywy gospodarcze, a rosyjska polityka substytucji importu – zdaniem badaczy – nie poradzi sobie szczególnie w branżach wymagających dostępu do zaawansowanych półprzewodników.

Jedną z najważniejszych konsekwencji izolacji od Zachodu ma być pogłębiająca się zależność Moskwy od Pekinu. Według autorów raportu Rosja może ostatecznie zostać surowcowym zapleczem Chin, jednocześnie przegrywając globalną rywalizację technologiczną.

Analitycy podkreślają, że system polityczny może zachować zdolność do funkcjonowania, ale nie oznacza to sukcesu rozwojowego ani poprawy perspektyw gospodarczych kraju.

Prezydent Rosji Władimir Putin uczestniczy w spotkaniu z innymi urzędnikami podczas szczytu Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym / Shutterstock

Elity ważniejsze niż poparcie społeczne

Zdaniem autorów fundamentalnym filarem obecnej władzy pozostaje spójność rosyjskich elit i ich lojalność wobec Putina. Kolejne znaczenie mają stabilność finansowa państwa oraz represje polityczne.

Faktyczne społeczne poparcie dla rosyjskiego przywódcy analitycy uznali za czynnik relatywnie mniej istotny – mający odpowiadać za około 15 proc. trwałości systemu.

Prawdopodobieństwo otwartego buntu wewnątrz elit, podobnego do rebelii Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna, oceniono obecnie na 3–5 proc. Do 2030 roku wskaźnik ten może wzrosnąć do 8–10 proc.

Autorzy raportu zastrzegają, że osłabienie reżimu nie musi prowadzić do demokratyzacji Rosji ani normalizacji jej relacji z Ukrainą, Europą i Stanami Zjednoczonymi.

Ich zdaniem „zraniony, ale nieupadły” system może w krótkiej perspektywie stać się bardziej nieprzewidywalny i niebezpieczny. W takim wariancie Putin lub jego następcy mogliby intensyfikować groźby użycia broni jądrowej, próbując ponownie skonsolidować elity wokół władzy.