RMF24

Od 2022 roku kierowcy w Polsce mogą otrzymać mandat nawet za przekroczenie prędkości o zaledwie 1 km/h. Po zaostrzeniu kar taryfikator przewiduje karę 50 zł i 1 punkt karny już za minimalne naruszenie przepisów. To nieustannie budzi kontrowersje i jest przedmiotem licznych sporów, zarówno na drodze, jak i w sądach.

Teraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) przyznaje, że czas na zmiany. Jak podaje Dziennik.pl, w odpowiedzi na interwencję Rzecznika Praw Obywatelskich resort zapowiedział wprowadzenie marginesu tolerancji przy pomiarach prędkości. To oznacza, że kierowcy mają już nie być karani za przekroczenie prędkości mieszczące się w granicach błędu pomiarowego.

5 km/h tolerancji na zwykłych drogach, 6 km/h na autostradach

Jak wynika z projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym (UD263), o którym pisze dziennik.pl, nowe przepisy przewidują odliczenie 5 km/h od zmierzonej prędkości na zwykłych drogach oraz 6 km/h na autostradach i drogach ekspresowych. Oznacza to, że dopiero przekroczenie tych wartości będzie skutkowało mandatem.

Przykładowo, jeśli na drodze z limitem 50 km/h fotoradar zarejestruje jazdę z prędkością 72 km/h, po odjęciu 5 km/h kara zostanie naliczona za przekroczenie o 17 km/h, a nie o 22 km/h. Podobnie na ekspresówkach – przy limicie 120 km/h i pomiarze 132 km/h, po odjęciu 6 km/h mandat będzie wystawiony za przekroczenie o 6 km/h.

Nowe przepisy – ulga dla kierowców, większa sprawiedliwość

Zmiany mają na celu nie tylko ochronę kierowców przed niesprawiedliwymi karami, ale też dostosowanie polskich przepisów do standardów obowiązujących w innych krajach Europy. Jak podkreśla dziennik.pl, podobne rozwiązania funkcjonują już m.in. we Francji, gdzie margines błędu pomiarowego jest automatycznie odejmowany na korzyść kierowcy.

Rzecznik Praw Obywatelskich od lat zwracał uwagę, że obecne przepisy prowadzą do tzw. „efektu mrożącego” – kierowcy, obawiając się kosztów sądowych, wolą przyjąć mandat nawet wtedy, gdy pomiar był na granicy błędu. Nowe regulacje mają temu zapobiec.

Co z policyjną kontrolą na drodze?

Nowelizacja dotyczy przede wszystkim urządzeń rejestrujących, takich jak fotoradary czy odcinkowe pomiary prędkości. Nadal jednak otwarte pozostaje pytanie, czy podobna tolerancja obejmie także tradycyjne kontrole policyjne z użyciem ręcznych mierników. Jak informuje dziennik.pl, decyzje w tej sprawie mają zapaść podczas dalszych prac nad projektem ustawy.

Wyższe kary za brak wskazania sprawcy

W projekcie nowelizacji przewidziano również uszczelnienie systemu karania właścicieli pojazdów, którzy nie wskażą sprawcy wykroczenia. Po 30 dniach od otrzymania wezwania, jeśli mandat nie zostanie opłacony, grozi kara administracyjna od 1500 zł do nawet 7500 zł – przy czym także w tym przypadku obowiązywać będzie nowy margines tolerancji.