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Polska chce być obecna w Ameryce Łacińskiej nie tylko politycznie, ale przede wszystkim gospodarczo i inwestycyjnie – powiedział prezydent Karol Nawrocki po spotkaniu z prezydentem Chile Jose Antonio Kastem. Rozmowy dotyczyły m.in. współpracy w górnictwie, geologii, astronomii, energetyce i rolnictwie.

Karol Nawrocki przebywa w Chile od środy. Podczas czwartkowej konferencji prasowej podkreślił, że Polska postrzega Chile jako jednego z najważniejszych partnerów w Ameryce Łacińskiej.

Jak zaznaczył, decydują o tym silne instytucje tego kraju, jego potencjał gospodarczy oraz znacząca pozycja na arenie międzynarodowej.

Polska, jako jedna z dwudziestu największych gospodarek świata, chce być w regionie Ameryki Łacińskiej obecna nie tylko publicznie, ale przede wszystkim gospodarczo, a także inwestycyjnie – powiedział prezydent RP.

KGHM i kopalnia Sierra Gorda

Nawrocki jako przykład współpracy gospodarczej wymienił działalność KGHM Polska Miedź w Chile. Polska spółka ma udziały w odkrywkowej kopalni miedzi i molibdenu Sierra Gorda.

Prezydent zaznaczył, że celem jest dalszy rozwój współpracy oraz tworzenie warunków dla kolejnych polskich przedsięwzięć w tym kraju.

Rozmowy prezydentów dotyczyły pogłębiania współpracy w zakresie nowoczesnych technologii wydobywczych, przetwórstwa surowców, rolnictwa i energetyki. Poruszono również kwestie astronomii oraz rozwiązań ograniczających wpływ przemysłu na środowisko.

Chcemy, aby chilijskie przedsiębiorstwa coraz częściej postrzegały Polskę jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i bramę do rynków Europy Środkowo-Wschodniej – dodał Nawrocki.

Prezydent Chile Jose Antonio Kast przekazał, że rozmowy obejmowały także współpracę w górnictwie, geologii, astronomii oraz badaniach Antarktydy.

Przypomniał, że w 2027 roku przypadnie 50. rocznica powstania Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego.

Kast podkreślił również, że Chile i Polska ponawiają poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.

„Przyjaźń polsko-chilijska nosi imię Ignacego Domeyki”

Prezydent Chile zwrócił uwagę na postać Ignacego Domeyki – polskiego geologa, inżyniera górnictwa, badacza Ameryki Południowej i rektora Uniwersytetu w Santiago. Jak podkreślił, działalność Domeyki miała istotne znaczenie dla rozwoju Chile. Przyjaźń polsko-chilijska „nosi imię: Ignacy Domeyko” - powiedział.

Kast docenił także polskie wsparcie dla projektu renowacji domu Ignacego Domeyki.

W czwartek planowane jest spotkanie Karola Nawrockiego z sekretarzem wykonawczym Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CEPAL) Jose Manuelem Salazarem-Xirinachsem.

W piątek prezydent ma odwiedzić kopalnię Sierra Gorda oraz plac budowy Ekstremalnie Wielkiego Teleskopu.