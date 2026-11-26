RMF24

Według informacji „Rz”, założycielami partii są Krzysztof Figura, Daniel Grelak i Kamila Jezierska. Figura to przewodniczący okręgu Konfederacji Korony Polskiej w Legnicy, Grelak to przewodniczący okręgu Konfederacji Korony Polskiej w Krakowie, a Jezierska to skarbniczka i jednocześnie członkini Komitetu Politycznego Konfederacji Korony Polskiej. Dlaczego założyli partię o nazwie tożsamej z tą, której opisując swoje stowarzyszenie używa były premier? Można się domyślać, że chodzi o uderzenie w polityczną konkurencję.

Mateusz Morawiecki nieustannie odwołuje się do Grzegorza Brauna i jego partii. Już w trakcie konwencji stowarzyszenia były polityk PiS-u konwencji stowarzyszenia deklarował, że Rozwój Plus chce być „zaporą przed braunizacją polskiej polityki”. Nie możemy się zgodzić na politykę de facto prorosyjską. Z ostatnich tylko dni słyszeliście o ich pomysłach co do Nord Stream. (...) Kochani, przecież to jest jawnie sprzeczne ze strategiczną polską racją stanu - mówił Morawiecki.

Wniosek już złożony

Mateusz Morawiecki wielokrotnie sygnalizował, że Rozwój Plus będzie w nazwie jego partii. W wywiadzie w podkaście Polityczny WF Polsatu News były premier przekazał, że wniosek o zarejestrowanie partii został już złożony. Zaznaczył, że ostatecznie ugrupowanie będzie się nazywać Rozwój Plus - Ruch Mateusza Morawieckiego.

W rozmowie Morawiecki poinformował, że ruch rozwija współpracę z kolejnymi osobami. Współpracujemy blisko - na przykład - z człowiekiem, który był kiedyś w Platformie Obywatelskiej, ale jest powszechnie szanowany również na prawicy, w PiS i tak dalej, z Bogusławem Sonikiem. On jest członkiem (stowarzyszenia – przyp. RMF FM) – mówił.