Z ankiety przeprowadzonej przez Amerykańską Akademię Medycyny Snu wynika, że 46 proc. rodziców podaje swoim dzieciom melatoninę. Lekarze ostrzegają przed podawaniem tego środka nasennego osobom poniżej 13. roku życia.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak pisze dziennik "New York Post", zażywanie melatoniny ma rzekomo pomagać dzieciom w zasypianiu. Przed takimi praktykami ostrzegała rodziców American Academy of Sleep Medicine (AASM), zaznaczając, że stosowanie tego środka w stosunku do dzieci powinno się odbywać tylko w konsultacji z lekarzami.

"Podczas gdy melatonina może być przydatna w leczeniu niektórych zaburzeń snu i czuwania, takich jak jet lag, istnieje znacznie mniej dowodów na to, że może pomóc zdrowym dzieciom lub dorosłym szybciej zasnąć" - stwierdził dr M. Adeel Rishi, wiceprzewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Publicznego AASM, w komunikacie prasowym.

"Zamiast sięgać po melatoninę, rodzice powinni pracować nad zachęcaniem swoich dzieci do rozwijania dobrych nawyków związanych ze snem" - dodał.

Jak zwraca uwagę nowojorski dziennik, organizm człowieka naturalnie wytwarza melatoninę - hormon regulujący sen. W amerykańskich drogeriach i aptekach melatonina w formie do zażywania jest powszechnie dostępna bez recepty i często reklamowana jako alternatywa dla leków dla osób cierpiących na problemy ze snem.

Uważany za suplement diety w Stanach Zjednoczonych, nie jest regulowany przez Agencję Żywności i Leków. Jak wskazuje "NYP", właśnie w tym miejscu pojawiają się potencjalne problemy. Producenci tych specyfików nie przestrzegają norm dotyczących zawartości melatoniny w dawce środka. Melatonina w wersji dla dzieci podawana jest często w formie żelków przypominających cukierki lub w tabletkach do żucia, a to prowadzi do ich przedawkowania.

"NYP" powołuje się na dane Centers for Disease Control and Prevention. Wynika z nich, że spożycie melatoniny przez dzieci zgłoszone do amerykańskich centrów kontroli zatruć w latach 2012-2021 wzrosło o 530 proc. Około 84 proc. tych przypadków nie skończyło się niepokojącymi objawami. Odnotowano jednak przypadki, gdy po zażywaniu melatoniny dzieci miały trudności z oddychaniem lub dolegliwości układu sercowo-naczyniowego, żołądkowo-jelitowego albo ośrodkowego układu nerwowego.

Nowojorski dziennik podsumowuje, że w ciągu ostatnich 10 lat z powodu zażywania melatoniny hospitalizowano w USA ok. 4 tys. dzieci, pięcioro potrzebowało pomocy respiratora, a dwoje maluchów poniżej 2. roku życia zmarło.

Większość osób hospitalizowanych z powodu przedawkowania melatoniny to nastolatki próbujące popełnić samobójstwo - zaznacza "NYP".