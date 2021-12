​Malta jako pierwszy kraj w Unii Europejskiej legalizuje marihuanę. Parlament najmniejszego kraju Wspólnoty przegłosował ustawę zezwalającą na uprawę, zakup i przechowywanie konopi indyjskich do osobistego użytku rekreacyjnego.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

We wtorek parlament Malty głosował nad ustawą. Poparło ją 36 deputowanych, a przeciwko było 27 posłów. Teraz w ciągu kilku dni dokument musi zostać zatwierdzony przez prezydenta Malty George’a Vellę. Opozycja apeluje do głowy państwa, by nie podpisywał ustawy.

Ustawa ma pozwalać dorosłym na kupowanie marihuany oraz nasion do uprawy. Mają być dystrybuowane przez specjalne stowarzyszenia, do których Maltańczycy będą się mogli zapisywać. Będzie można posiadać do siedmiu gram konopi, a hodowcy będą mogli mieć do czterech roślin.

Osoby, które mają więcej niż siedem gramów, ale mniej niż 28 gramów, mogą zostać ukarany grzywną w wysokości do 100 euro.

Palenie marihuany w miejscach publicznych pozostanie jednak nielegalne i można otrzymać grzywnę w wysokości 235 euro. Osoby poniżej 18. roku życia muszą się liczyć z karą od 300 do 500 euro.

Jeśli ustawa zostanie podpisana przez prezydenta, wówczas Malta zostanie pierwszy krajem Unii Europejskiej, który zezwolił na uprawę i przechowywanie konopi na własny użytek. Plany stworzenia takich regulacji ogłaszały władze Luksemburga, Niemiec i Szwajcarii, ale jeszcze nie uchwalono przepisów. Holandia, najczęściej uważana za europejskie centrum marihuany, oficjalnie jej nigdy nie zalegalizowała.