Już 16 osób zatrzymano w związku z bestialskim atakiem islamskiego terrorysty na nauczyciela jednej z podparyskich szkół. Według ich zeznań napastnik, który odciął pedagogowi głowę, przygotowywał się do tego ataku od wielu dni!

Róża i wydruk z napisem "Jestem nauczycielem" w miejscu, gdzie oddawano hołd zabitemu nauczycielowi / Clemens Bilan / PAP/EPA

Według źródeł w prokuraturze zarzut współdziałania z terrorystą usłyszeć może ojciec jednej z uczennic z miejscowości Conflans-Sainte-Honorine pod Paryżem. Ta ostatnia opowiedziała w internecie, że nauczyciel, który pokazał uczniom karykatury Mahometa w czasie lekcji poświęconej wolności słowa był jednocześnie arogancki wobec muzułmanów.

Okazało się, że kłamała. Co więcej, była na wagarach w dniu, kiedy karykatury Mahometa zostały pokazane. Jej ojciec mimo wszystko zaapelował do muzułmanów internecie, żeby zemścili się na pedagogu i podał swój numer telefonu. Wtedy zadzwonił do niego terrorysta i poprosił o bliższe szczegóły.

Wiele dni potem ten ostatni przyjechał z miasta oddalonego o 80 km i odciął nauczycielowi głowę.

Służby nie dopełniły obowiązków?

Jednocześnie pojawiły nowe informacje w sprawie 18-letniego czeczeńskiego terrorysty, który odciął głowę nauczycielowi z Conflans-Sainte-Honorine pod Paryżem. Wielu paryskich komentatorów sugeruje, że francuskie służby specjalne nie stanęły na wysokości zadania. Wiedziały bowiem, że już rok temu młody Czeczen może stanowić zagrożenie dla społeczeństwa. Ten ostatni zamieszczał w sieci np. zdjęcia głów odcinanych więźniom przez Państwo Islamskie, ale nie został objęty przez spec-służby obserwacja.

Do tego służby wiedziały również, ze 47-letni Samuel Paty - nauczyciel, który pokazał uczniom karykatury Mahometa w czasie lekcji o wolności słowa, dostawał liczne pogróżki ze strony muzułmańskich radykałów. Nic jednak nie zostało zrobione, by go chronić. Dyrektorka szkoły poradziła mu tylko, by wychodząc ze szkoły zawsze zakładał na głowę kaptur, by nie można go było rozpoznać.

W dniu ataku 18- letni terrorysta zaproponował uczniom wychodzącym ze szkoły kilkaset euro za pokazanie mu, u którego nauczyciela chodzi. Jeden z uczniów się zgodził. Terrorysta odciął pedagogowi głowę długim nożem. Niedługo potem został zastrzelony przez policje.

Samuel Paty zostanie pośmiertnie odznaczony Orderem Narodowym Legii Honorowej

W środę we Francji odbędzie się ceremonia złożenia narodowego hołdu Paty'emu. Prezydent Francji Emmanuel Macron w poniedziałek zdecydował, że miejscem oddania hołdu będzie dziedziniec uniwersytetu Sorbona.

Nauczyciel historii zostanie pośmiertnie odznaczony Orderem Narodowym Legii Honorowej. To najwyższe odznaczenie nadawane przez państwo francuskie.



W niedzielę w Paryżu tysiące ludzi wyszły na ulicę, by uczcić pamięć zabitego nauczyciela. Rząd zapowiedział wzmocnienie środków bezpieczeństwa w szkołach.



W poniedziałek władze francuskie rozpoczęły serię akcji wymierzonych w ruch islamistyczny i obiecały "wojnę z wrogami Republiki". Policja przeprowadziła operacje przeciwko "kilkudziesięciu osobnikom" w ramach walki z islamizmem.



Komisja Europejska potępiła brutalne zabójstwo, którego dokonał 18-letni Abdullah A., urodzony w Moskwie Czeczen.