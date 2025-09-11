Francja podjęła decyzję o mobilizacji trzech myśliwców Rafale. Samoloty zostaną skierowane do wzmocnienia ochrony polskiej przestrzeni powietrznej. To odpowiedź na rosnące zagrożenie ze strony Rosji i ostatni incydent z wtargnięciem dronów do przestrzeni NATO.
W czwartek prezydent Francji poinformował, że w związku z naruszeniem przez rosyjskie drony przestrzeni powietrznej Polski podjął decyzję o mobilizacji trzech myśliwców Rafale.
"Złożyłem to zobowiązanie wczoraj polskiemu premierowi Donaldowi Tuskowi" - napisał Macron na platformie X.
Prezydent Francji dodał, że rozmawiał również z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte i premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem. Podkreślił, że kraje Europy "nie ulegną rosnącemu zastraszaniu ze strony Rosji".
W nocy z wtorku na środę, w trakcie ataku Rosji na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została 19 razy naruszona przez drony. W operacji obronnej uczestniczyły polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne, śledząc kilkanaście obiektów, oraz polskie i sojusznicze samoloty. Te drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone, o czym poinformował szef polskiego resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
Wcześniej w czwartek informację o wzmocnieniu ochrony przestrzeni powietrznej nad Polską przekazały Niemcy, które wyślą do naszego kraju dwa dodatkowe myśliwce Eurofighter.
Dassault Rafale to nowoczesny, wielozadaniowy samolot myśliwski produkowany przez francuską firmę Dassault Aviation. Maszyna została zaprojektowana z myślą o wykonywaniu szerokiego zakresu misji bojowych, zarówno w siłach powietrznych, jak i na lotniskowcach.
Może wykonywać zadania przewagi powietrznej, ataku na cele naziemne, rozpoznania, walki elektronicznej oraz przechwytywania. Samolot jest wyposażony w nowoczesną awionikę, radar AESA, systemy walki elektronicznej SPECTRA oraz szeroki wachlarz uzbrojenia, w tym pociski powietrze-powietrze, powietrze-ziemia i bomby kierowane.
Rafale brał udział w wielu operacjach bojowych, m.in. w Libii, Mali, Syrii i Iraku, gdzie potwierdził swoją skuteczność zarówno w misjach uderzeniowych, jak i rozpoznawczych.