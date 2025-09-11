Francja podjęła decyzję o mobilizacji trzech myśliwców Rafale. Samoloty zostaną skierowane do wzmocnienia ochrony polskiej przestrzeni powietrznej. To odpowiedź na rosnące zagrożenie ze strony Rosji i ostatni incydent z wtargnięciem dronów do przestrzeni NATO.

Francja wyśle do Polski myśliwce, by wzmocnić ochronę wschodniej flanki / LUDOVIC MARIN/AFP/East News / East News

W czwartek prezydent Francji poinformował, że w związku z naruszeniem przez rosyjskie drony przestrzeni powietrznej Polski podjął decyzję o mobilizacji trzech myśliwców Rafale.

"Złożyłem to zobowiązanie wczoraj polskiemu premierowi Donaldowi Tuskowi" - napisał Macron na platformie X.

Prezydent Francji dodał, że rozmawiał również z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte i premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem. Podkreślił, że kraje Europy "nie ulegną rosnącemu zastraszaniu ze strony Rosji".

W nocy z wtorku na środę, w trakcie ataku Rosji na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została 19 razy naruszona przez drony. W operacji obronnej uczestniczyły polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne, śledząc kilkanaście obiektów, oraz polskie i sojusznicze samoloty. Te drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone, o czym poinformował szef polskiego resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wcześniej w czwartek informację o wzmocnieniu ochrony przestrzeni powietrznej nad Polską przekazały Niemcy , które wyślą do naszego kraju dwa dodatkowe myśliwce Eurofighter.

Rafale nad polskim niebem

Dassault Rafale to nowoczesny, wielozadaniowy samolot myśliwski produkowany przez francuską firmę Dassault Aviation. Maszyna została zaprojektowana z myślą o wykonywaniu szerokiego zakresu misji bojowych, zarówno w siłach powietrznych, jak i na lotniskowcach.

Może wykonywać zadania przewagi powietrznej, ataku na cele naziemne, rozpoznania, walki elektronicznej oraz przechwytywania. Samolot jest wyposażony w nowoczesną awionikę, radar AESA, systemy walki elektronicznej SPECTRA oraz szeroki wachlarz uzbrojenia, w tym pociski powietrze-powietrze, powietrze-ziemia i bomby kierowane.

Rafale brał udział w wielu operacjach bojowych, m.in. w Libii, Mali, Syrii i Iraku, gdzie potwierdził swoją skuteczność zarówno w misjach uderzeniowych, jak i rozpoznawczych.



