Niemiecki gigant lotniczy Lufthansa ogłosił daleko idące zmiany, które mają zrewolucjonizować funkcjonowanie całej grupy. Do 2030 roku firma planuje zredukować aż 4 tysiące stanowisk administracyjnych, a jednocześnie wyznacza sobie nowe, ambitne cele finansowe. Wszystko po to, by zwiększyć efektywność działania dzięki cyfryzacji i automatyzacji procesów.

Samolot linii Lufthansa / Shutterstock

Nowa strategia - mniej biur, więcej technologii

Lufthansa, jedna z największych linii lotniczych w Europie, ogłosiła swoje plany podczas pierwszego od sześciu lat dnia rynków kapitałowych. Głównym celem jest poprawa rentowności oraz zwiększenie wolnych przepływów pieniężnych - informuje Reuters.

Firma zamierza osiągnąć marżę EBIT (wskaźnik finansowy mierzący procentowy zysk firmy przed odliczeniem odsetek od pożyczek i podatków od dochodu, w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży - red.) na poziomie 8-10 proc. już od 2028 roku, co stanowi wzrost w stosunku do wcześniejszych założeń. Dodatkowo, Lufthansa planuje generować ponad 2,5 miliarda euro wolnych przepływów pieniężnych rocznie.

Kluczowym elementem strategii jest redukcja zatrudnienia w obszarach administracyjnych. Zgodnie z zapowiedziami, cięcia obejmą głównie pracowników w Niemczech i będą przeprowadzane w ścisłej współpracy z partnerami społecznymi. To odpowiedź na rosnącą presję konkurencyjną oraz konieczność dostosowania się do dynamicznie zmieniającego się rynku lotniczego.

Automatyzacja i cyfryzacja - przyszłość branży lotniczej

Lufthansa stawia na nowoczesne technologie, które mają usprawnić codzienne funkcjonowanie firmy. Automatyzacja procesów administracyjnych oraz szeroko zakrojona cyfryzacja mają pozwolić na znaczną redukcję kosztów operacyjnych. Dzięki temu firma chce nie tylko poprawić swoją pozycję finansową, ale także zwiększyć elastyczność i szybkość reagowania na potrzeby rynku.

Redukcja zatrudnienia o 20 proc. wśród pracowników nieoperacyjnych to jedno z najbardziej radykalnych posunięć w historii firmy. Zmiany te mają jednak przynieść wymierne korzyści - zarówno dla akcjonariuszy, jak i dla klientów, którzy mogą liczyć na jeszcze wyższy poziom usług.

Inwestycje w nowoczesną flotę

Obok restrukturyzacji zatrudnienia, Lufthansa planuje również znacząco rozbudować swoją flotę. Do 2030 roku do firmy trafi ponad 230 nowych samolotów. Nowoczesne maszyny mają nie tylko zwiększyć komfort podróży, ale także przyczynić się do poprawy efektywności operacyjnej i zmniejszenia śladu węglowego.

Wprowadzenie nowych samolotów to także element szerszej strategii, która zakłada zacieśnienie współpracy pomiędzy liniami lotniczymi należącymi do grupy Lufthansa. Dzięki temu firma chce jeszcze lepiej wykorzystywać dostępne zasoby i poprawić rentowność całej grupy.

Lufthansa podkreśla, że proces redukcji zatrudnienia będzie prowadzony w ścisłej współpracy z partnerami społecznymi. Firma deklaruje, że dołoży wszelkich starań, aby zmiany były jak najmniej dotkliwe dla pracowników. Przewidziane są programy wsparcia oraz możliwość przekwalifikowania dla osób, które stracą pracę w wyniku restrukturyzacji.