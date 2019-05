Co to za przypadkowe ryciny? Co to za ikonki? Mamy tu wentylator sufitowy, chatkę, miotłę, mango i wiele innych rysunkowych symboli. To są niezwykłe znaki, przy pomocy których indyjscy obywatele mogli się orientować gąszczu przeróżnych ugrupowań biorących udział w zakończonych właśnie wyborach parlamentarnych, najdłuższym i największym święcie demokracji na świecie. Właśnie takie czytelne oznaczenia pojawiły się na kartach, gdy Hindusi zjawili się lokalach wyborczych. A trzeba wiedzieć, że w tym rozległym i ludnym kraju aż 900 milionów osób jest uprawnionych do głosowania.

