Policyjna operacja w północnym Monachium w Niemczech. Jak informuje "Bild", przy Lerchenauer Straße doszło do kilku eksplozji. Słychać było strzały. Jedna osoba nie żyje.

Straż pożarna w Monachium została zaalarmowana ok. godz. 4:40. Płonął budynek mieszkalny. Wkrótce potem służby ratunkowe otrzymały zgłoszenia o głośnych wybuchach.

Miejscem zdarzenia była Lerchenauer Straße. 

Trwa zakrojona na szeroką skalę operacja policji i straży pożarnej. Na miejscu obecne są również jednostki specjalne i specjaliści od usuwania ładunków wybuchowych.

Dziennikarze "Bilda" donoszą, że w pobliżu jeziora Lerchenauer znaleziono ciało mężczyzny. 

Według gazety, mężczyzna prawdopodobnie podłożył ładunki wybuchowe w domu swoich rodziców, podpalił go, a następnie popełnił samobójstwo. 

Z doniesień mediów wynika, że zmarły miał przy sobie plecak. Policja obawia się, że może on zawierać kolejną pułapkę. Na miejscu są specjaliści od usuwania ładunków wybuchowych.

Komendant Główny Policji Thomas Schelshorn zapewnił "Bild", że nie ma zagrożenia dla społeczeństwa. 

W związku z akcją policji wydarzenia związane z Oktoberfest zostały odwołane co najmniej do godz. 17.