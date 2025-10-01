Policyjna operacja w północnym Monachium w Niemczech. Jak informuje "Bild", przy Lerchenauer Straße doszło do kilku eksplozji. Słychać było strzały. Jedna osoba nie żyje.

W miejscu zdarzenia wybuchł pożar / Roland Freund / PAP/DPA

Straż pożarna w Monachium została zaalarmowana ok. godz. 4:40. Płonął budynek mieszkalny. Wkrótce potem służby ratunkowe otrzymały zgłoszenia o głośnych wybuchach.

Miejscem zdarzenia była Lerchenauer Straße.

Trwa zakrojona na szeroką skalę operacja policji i straży pożarnej. Na miejscu obecne są również jednostki specjalne i specjaliści od usuwania ładunków wybuchowych.

Dziennikarze "Bilda" donoszą, że w pobliżu jeziora Lerchenauer znaleziono ciało mężczyzny.

Według gazety, mężczyzna prawdopodobnie podłożył ładunki wybuchowe w domu swoich rodziców, podpalił go, a następnie popełnił samobójstwo.

Z doniesień mediów wynika, że zmarły miał przy sobie plecak. Policja obawia się, że może on zawierać kolejną pułapkę. Na miejscu są specjaliści od usuwania ładunków wybuchowych.